Stromstoß für den Jeep Wrangler

Die gute Nachricht für die Hardcore-Fans zuerst: Alle Jeep Wrangler Unlimited-Modelle sind mit einem Allradantrieb ausgestattet! Die 4xe-Technologie ermöglicht vollelektrisches Fahren ebenso wie eine kombinierte Maximalleistung von 280 kW/380 PS und ein Spitzendrehmoment von 637 Newtonmeter. Dabei wird ein Vierzylinder-Turbobenziner von zwei Elektromotoren unterstützt.



Der Sprint von null auf 100 Kilometer pro Stunde gelingt damit in 6,5 Sekunden. Der Plug-in-Hybrid-Antrieb ermöglicht lokal emissionsfreies, rein elektrisches Fahren mit einer Reichweite von über 50 Kilometern im WLTP-Stadtzyklus. Eine vollständige Aufladung der Batterie soll mit 7,4 kW in weniger als drei Stunden möglich sein. Der Normverbrauch liegt bei 3,5 Litern Super auf 100 Kilometern.



Zu den Technologien an Bord gehören das Uconnect NAV-System mit 8,4 Zoll großem Touchscreen und Fahrerassistenz-Systeme der neuesten Generation.