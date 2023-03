Eine neue Analyse hat Belege dafür gefunden, dass Schnellladen die Akkudegradation, also dessen altersbedingten Abbau an nutzbarer Kapazität, schon ab der ersten DC-Ladung messbar beschleunigt. Konkret wurde eine um rund 17 Prozent stärkere Abnahme festgestellt.

Eine neue Analyse hat Belege dafür gefunden, dass Schnellladen die Akkudegradation, also dessen altersbedingten Abbau an nutzbarer Kapazität, schon ab der ersten DC-Ladung messbar beschleunigt. Konkret wurde eine um rund 17 Prozent stärkere Abnahme festgestellt.

Bei Fahrzeugen mit einer Laufleistung von 180.000 bis 200.000 km wurde in Abhängigkeit zu ihrem Schnellladeanteil konkret eine um rund 17 Prozentpunkte stärkere Akkudegradation festgestellt als dies bei Fahrzeugen ohne Schnellladeanteil der Fall ist. Um diese Erkenntnis weiter in Perspektive zu setzen, wurden auch Fahrzeuge mit 80.000 bis 100.000 km Laufleistung analysiert. Hier litt die Gesundheit der Batterie im Schnitt um 7,5 Prozent stärker, als bei ausschließlicher AC-Ladung. Die Autoren der Analyse schließen daraus, dass permanentes Schnellladen bei einer Verdoppelung der Laufleistung auch eine Verdoppelung der Akkudegradation bedeutet.



Und sie wissen durchaus, wovon sie sprechen: Aviloo, der Herausgeber der Analyse, ist ein in Österreich beheimatetes Unternehmen, das sich einzig und allein der möglichst exakten und nutzerfreundlichen Analyse des SOH (state of health) von E-Auto-Akkus verschrieben hat. Nachdem man damit international mit einer der ersten Player war, konnten z.B. mit dem ÖAMTC auch schon renommierte Partner gewonnen, vor allem aber auch jede Menge Daten gesammelt werden. Mit Stand heute, März 2023, verfügt Aviloo über die umfangreichste Datenbank zum Batteriedegradationsverhalten von über 80 Prozent aller verfügbaren E-Autos und PHEV.



Für die Analyse selbst wurden übrigens insgesamt 160 BEVs verschiedener Hersteller herangezogen, die allesamt über Thermal Management Systeme verfügten und eine "normale" Degradation aufwiesen. Fahrzeuge mit einem Zelldefekt oder dergleichen wurden also ausgeschlossen (siehe die roten Punkte im Diagramm).

"Es freut uns sehr, dass wir mit unserer Technologie Klarheit über den Batteriezustand schaffen und den Elektroautofahrern damit helfen können. Die erhobenen Daten analysieren wir sorgfältig und verfolgen weiterhin die beobachteten Trends. Da E-Mobilität ein neues Feld ist, gibt es hier noch immer viele offene Fragen. Deswegen ich jegliche Information von großer Bedeutung. Das Schnellladungsphänomen werden wir weiterhin beobachten, um zu sehen, wie sich die Batteriegesundheit in Zukunft verhält. Basierend auf unseren Messungen, Analysen und Beobachtungen, können wir Schnellladung nur dann empfehlen, wenn es wirklich notwendig ist.", sagt Nikolaus Mayerhofer, CTO von Aviloo.