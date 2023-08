Supercharger-Aktion am 29. August

Gratis! Da horchen alle auf. Wer einen Tesla Supercharger (halbwegs) in seiner Nähe weiß, sollte bald aufbrechen, denn nur heute am 29. August 2023 kann man dort sein E-Auto kostenfrei aufladen.



Warum das Ganze? Vor genau zehn Jahren wurde der erste Supercharger der US-Amerikanischen E-Auto-Kultschmiede in Norwegen eröffnet. Genau genommen waren es sechs Supercharger, die 2013 erstmals auf europäischem Boden das markeneigene Ladenetz begründeten.



70 Prozent der Supercharger offen für andere E-Autos



Seit November 2021 wurde das mittlerweile dichte Netz auch anderen E-Autofahrern zugänglich gemacht. Zumindest über 70 Prozent des Netzes sind betroffen. "Das offene Netz ist das größte ultraschnelle Ladenetz in Europa mit über 9.200 Superchargern und 660 Stationen, die derzeit alle E-Fahrzeuge akzeptieren", heißt es von Tesla.



Die heutige Gratisaktion ist Teil der "Electric Summer" Events, die im Juli mit Drive-in-Kino-Veranstaltungen in mehreren europäischen Städten begannen. Am 1. September enden die Jubiläumsfeiern in Oslo mit einer immersiven Veranstaltung über das Tesla-Produktökosystem.



Ach ja, zur heutigen Aktion: Der Ladevorgang muss spätestens um 23.59 Uhr MESZ beginnen, meint Tesla und verweist als Kleingedrucktes auf diesen Link zur Gratisaktion