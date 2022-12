Suzuki wertet sein Plug-in-Hybrid-SUV auf

Seit 2020 bietet Suzuki mit dem Across ein echtes Flagschiff an, das weit über den altbekannten Modellen Swift, Vitara und Co positioniert ist. Darüber hinaus gibt es nur beim Across die Möglichkeit einer externen Aufladung, er wird immer als Plug-in-Hybrid verkauft. Mildhybrid und (Voll-)Hybrid heißt die Elektrifizierung bei den anderen Modellen.



Jetzt also gibt es ein Update für den 306 PS (Systemleistung) starken Across. Das SUV glänzt nun in Platinum White Pearl Metallic, was die bisherige Farbe White Pearl Crystal ersetzt. Darüber hinaus wurde der Digitalisierung die nötige Aufmerksamkeit geschenkt, um up-to-date zu bleiben. Das Allradfahrzeug erhält unter anderem ein neues 12,3 Zoll großes und volldigitales Kombiinstrument, das dem Fahrer alle wichtigen Informationen auf einen Blick liefert. Zudem wächst der Multimedia-Touchscreen mit HD-Auflösung von neun auf 10,5 Zoll, was das Bedienerlebnis etwas optimiert.



Ohne Kabel iPhone-Apps steuern

Wer ein Apple-Smartphone sein eigen nennt, freut sich beim neuen Modelljahr – im Februar 2023 kommt es den Händlern – über die kabellose Integration von Apple CarPlay. So lassen sich über das Multimediasystem diverse Apps bedienen. Beispielsweise können Echtzeit- Verkehrsinformationen für die Routenplanung, zusätzliche Online-Suchfunktionen und eine Sprachsteuerung damit schnell und einfach genutzt werden.

Mit Android-Smartphones geht das auch, aber eben kabelgebunden.



Was der Across in Serie mitbringt? Einiges, darunter das schlüssellose Keyless Start Zugangssystem, eine E-Heckklappe mit Sensorbedienung, eine Zweizonen-Klimaautomatik mit Pollenfilter, eine Sitzheizung vorn sowie auf den äußeren Sitzen hinten, ein höhen- und längsverstellbares Lederlenkrad samt Lenkradheizung, einen doppelten Laderaumboden sowie einen 220-Volt-Anschluss im Kofferraum. Optisch gefällt das Privacy Glass, eine schwarze Dachreling, ein Dachkantenspoiler und eine Auspuffanlage mit zwei Endrohren.



Steck ihn an!

Wie bei allen Plug-ins raten wir: Nicht nur die Steuervorteile nutzen, anstecken! Vor allem, da der Suzuki Across einiges draufhat, mit seiner 18,1 kWh starken Lithium-Ionen-Batterie laut WLTP 75 Kilometer rein elektrisches Fahren verspricht. Wer sachte fährt, kann auf den täglichen Wegen die ruhige Power des 134-kW-Elektromotors von und des 40-kW-Elektromotors hinten (deshalb der Allradantrieb!) auskosten. Je nach Fahrweise kommt dazu der 2,5-Liter-Benziner zum Einsatz.



„Wir freuen uns, mit dem neuen überarbeiteten Across unseren Kunden digitales Fahrerlebnis und Komfort auf höchstem Niveau anbieten zu können. Das moderne Plug-in-Hybrid System des Across garantiert zudem entschleunigtes und effizientes Fahren.“, betont Roland Pfeiffenberger MBA, Managing Director Suzuki Austria. Inklusive Steuern kommt der Across in Österreich auf 58.990 Euro.