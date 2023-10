Sympathisches Elektroauto als Eisbrecher

Dass österreichs Exekutive vermehrt auf nachhaltige Mobilität setzt, wisst ihr ja seit dem Start der E-Praxisphase bei der Polizei. Nun sind die Beamten auch zu Gesprächen mit den Bürgern elektrisch unterwegs: Der abgebildete ID. Buzz wird von VW Nutzfahrzeuge bis Mitte 2025 zur Verfügung gestellt.



Mitmachen ist erwünscht



Im Rahmen einer „Coffee with Cops“-Aktion in Tulln kam es Ende Oktober zur Übergabe, wo der österreichische Innenminister Gerhard Karner meinte: „Das neue Elektrofahrzeug ist ein wichtiger Werbeträger für die bundesweite Initiative "Gemeinsam.Sicher mit unserer Polizei". So schauen wir künftig nicht nur auf unsere Gesellschaft, sondern auch auf unsere Umwelt.“ Die Aktion soll aufklären und beraten, bevor etwas passiert. Hinsehen, reden, handeln gehören dabei zu den zentralen Themen, man will die Menschen zum aktiven, verantwortungsvollen Handeln bewegen.



„Sicherheit geht uns alle an, Sicherheit ist ein Grundbedürfnis und wir alle sind für unsere Sicherheit mitverantwortlich“, ist Porsche Austria Geschäftsführer Wilfried Weitgasser überzeugt, „auch sichere Mobilität ist ein Grundbedürfnis und daher arbeiten wir bei „Gemeinsam.Sicher“ aktiv mit. Wir wollen Sicherheit gemeinsam gestalten, mit den Menschen, Bürgern, Gemeinden und mit der Polizei. Die Polizei ist nah bei den Bürgern und erster Ansprechpartner in Sachen Sicherheit und daher unterstützen wir die Polizei mit einem ID. Buzz“. Miriam Walz, Markenleiterin VW Nutzfahrzeuge, betont die konkreten Maßnahmen für sicherheitsrelevante Themen, die im Rahmen der Aktion gemeinsam erstellt werden: "Mitmachen ist erwünscht und wir sind da mit unserem ID. Buzz gerne dabei."