TOGG bringt SUV mit 500+ Kilometer Reichweite

Die türkische Automobil-Gruppe „Türkiye‘nin Otomobili Girisim Grubu“ will unter dem Namen TOGG bereits 2022 den Elektromarkt aufmischen. Einen Modellnamen für das bis 400 PS starke SUV hat man sich dagegen noch gar nicht ausgedacht: „Turkey’s automobile made its debut!“ heißt es schlicht auf der Website. C-SUV lautet zumindest der Projektname.



Wir zählen sechs Displays im hochwertig wirkenden Cockpit – der Beifarer hat natürlich ein eigenes Infotainment –, sehen Kameras statt Außenspiegel und müssen uns auf die Werksangabe von 300+ bzw. 500+ Kilometer (je nach Li-Ion-Pack) verlassen. Heck- oder Allradantrieb sind möglich, das Schnelladen auf 80 Prozent der Kapazität soll in unter 30 Minuten möglich sein, selbstbewusste 8 Jahre Batteriegarantie werden gewährt.