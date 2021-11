Taycan GTS in L.A. enthüllt

Es ist das goldene Rezept bei Porsche für eine gelungene Modellpflege: Man füge zwischen die bestehenden Versionen den GTS ein. Eine Mischung aus den übersportlichen Topversionen und den oft etwas zu faden Einstiegsversionen. So auch beim Taycan: Er setzt sich genau zwischen 4S und Turbo, und fad ist er definitiv nicht: Mit bis zu 440 kW (598 PS) Overboost-Leistung und bei Nutzung der Launch Control gelingt der Sprint von null auf 100 km/h in 3,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit des Duos liegt bei 250 km/h.



Duos? Jep, weil zeitgleich debütiert auf der LA Auto Show nämlich auch der GTS Sport Turismo, der ebenfalls eine Mischung aus den zwei bestehenden Karosserievarianten darstellt: Er teilt die sportliche Silhouette nebst der nach hinten abfallenden Dachlinie mit dem Taycan Cross Turismo, verzichtet aber auf das ganze Offroad-Gedöns.



Cool jedenfalls, dass beide GTS nunmehr 504 Kilometer Reichweite nach WLTP haben. Das schafft er dank eines Software-Updates, die auch alle anderen Taycan-Derivate zum neuen Modelljahr erhalten haben.

Leistung ist aber nicht das einzige GTS-Spezifikum. Die adaptive Luftfederung inklusive Active Suspension Management (PASM) zeigt sich neu abgestimmt, und auch die optionale Hinterachslenkung verfügt über ein noch sportlicheres Set-up. Ja und selbstverständlich wurde auch das System namens Porsche Electric Sport Sound modifiziert. So soll ein kernigeres Klangbild den Charakter des GTS auch hörbar machen.



Exterieur und Interieur sind ebenfalls upgedated. Zahlreiche schwarze oder dunkle Details am Exterieur, etwa an Bugverkleidung, den Füßen der Außenspiegel oder den Seitenscheibenleisten zählen hier dazu, ebenso zahlreiche schwarze Race-Tex-Umfänge im Interieur, genau so wie das serienmäßige Interieur-Paket Aluminium gebürstet in Schwarz eloxiert.



Taycan GTS und Taycan GTS Sport Turismo starten zu Preisen ab 134.888 und ab 135.848 Euro in Österreich. Bei den Händlern stehen die ersten Exemplare im Frühling 2022, und wer gerne einen Sport Turismo als 4S oder Turbo hätte – diese Varianten folgen ebenfalls nächstes Jahr.