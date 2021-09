Teaserfotos zum Solterra

Autos und die Umwelt, eine niemals endende Story. Subaru geht nun soweit, den Solterra als "erstes globales Elektrofahrzeug der Marke, das auf das Zusammenleben mit der Natur abzielt" anzupreisen. Er basiert auf der "e-Subaru Global Platform", die gemeinsam mit Toyota entwickelt wurde und nur für vollelektrische Fahrzeuge (BEV) verwendet wird. Angesiedelt ist er im C-Segment, Jaguar E-Pace oder Mercedes EQA wären also Elektriker ähnlicher Größe. Preise wurden noch nicht genannt, aber wir trauen uns zu versichern, dass der Subaru Solterra unter diesen Modellen angesiedelt ist. In Österreich und Deutschland führt Subaru von den Zulassungszahlen eher ein Nischendasein, doch in der Heimat Japan handelt es sich um eine starke Marke. Noch dazu, gilt Subaru ein wenig als "Volvo Asiens", soll heißen, Sicherheit steht stets im Vordergrund. Auch bei der völlig neuen Plattform soll neben der Fahrstabilität "überlegene passive Sicherheit" im Mittelpunkt stehen, so Subaru.

Übrigens wurde nicht nur die Plattform mit Toyota gemeinsam entwickelt, auch das Fahrzeug selbst ist eine Koproduktion, genannt werden die Bereiche Produktplanung, Design und Leistungsbewertung. Subaru konzentriert sich natürlich auf seine Allradantriebstechnologie, an der es seit Jahrzehnten nichts zu kritisieren gibt – Besitzer von Forester, Outback und Co können ein Lied davon singen. Die Fahrzeugelektrifizierungstechnologie ist Domäne von Toyota, auch wenn wir bisher vor allem Hybridautos aus Toyota (Stadt in der japanischen Präfektur Aichi) kennen.



Wusstet Ihr schon, was Solterra bedeuten soll? Die Lateiner unter Euch haben es sicher schon geschnallt – auch jeder, der im Mallorca-Urlaub ein wenig aufgepasst hat, könnte es wissen: Mit dem Namen werden "Sol", also die Sonne, und "Terra", die Erde, verbunden. Ist doch schön.



Wie eingangs erwähnt, soll das "Zusammenleben mit der Natur" im Fokus stehen. Da sind wir aber gespannt, ob schwenkbare Scheibenwaschdüsen zur Bewässerung der armen Pflanzen am Straßenrand oder die UV-Lampe im Motorraum zur Beheizung etwaiger Nagerfamilien im Winter (E-Motoren glänzen ja durch weniger Abwärme) als Optionen für Fauna-und-Flora-Liebhaber bereit stehen.