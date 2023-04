Tesla Cybertruck kommt – doch nicht – nach Europa

Edit / 03.04.2023, 14:45 Uhr:

Manchen war es sofort klar, andere hegten mangels jedweder entsprechenden Andeutung auf einen Scherz doch Hoffnung: Instadrive hat mit einem Aprilstreich die Tesla-Community aufgerührt. Erst heute, am 3.4. wurde eine "April, April!"-Erklärung nachgereicht. Ob das die hunderten Interessenten, die sich über das Wochenende für einen Cybertruck angemeldet hatten, auch lustig finden, darf jedenfalls bezweifelt werden.

Hier unsere Originalmeldung vom 31.03.:



Noch ist der futuristische Pickup aus dem Hause Tesla gar nicht offiziell am Markt, doch der Hype ist jetzt schon enorm. Lange war dabei nicht wirklich klar, ob das eckige Arbeitstier auch zu uns kommen würde. Nun aber hat sich Instadrive die Exklusivrechte an ihm gesichert. Mit der Aussicht auf mehr.



Wie der Deal zustande kam, ist dabei quasi "typisch Tesla". Eigentlich hatte Instadrive über ihren Youtube-Auftritt Instadriver ein Video über Arnold Schwarzeneggers H1 Elektro Hummer geplant. Als Klimaaktivist und Elektrobefürworter stellte Schwarzenegger seine Reichweite und Kontakte aber gerne auch für Instadrives „mission for no emission“ zur Verfügung. So konnte man mit Hilfe von Arnold Schwarzenegger und der EPA bereits jetzt eine EU-Typengenehmigung bekommen und dadurch 1.000 limitierte Cybertrucks in der EU zulassen. Jeder Cybertruck wird also einzeln homologiert und mit Plakette durchnummeriert sein.



„Es geht nicht um die Größe des Autos, es geht nicht um die Menge der Dinge, die wir kaufen. Wir atmen alle die gleiche Luft und trinken das gleiche Wasser - vereinen wir uns im Kampf gegen die Verschmutzung. Wenn wir alle zusammenhalten, können wir die Welt sauberer und gesünder machen.“, so Arnold Schwarzenegger. Auch in Zukunft möchte Schwarzenegger nicht auf große Autos verzichten und sieht darin keinen Widerspruch insofern der Antrieb emissionsfrei ist.



„Gute Ideen sind zu Beginn immer verrückt, bis sie es am Ende nicht mehr sind.“, sagt Elon Musk. Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich – das soll der Testmarkt für Elon Musks Pick-up sein. Die Kunden-Erfahrungswerte, die damit gesammelt werden, werden direkt an Tesla weitergeleitet. Obwohl der Truck also eigentlich nur in Amerika geplant war, da Europa strenge EU-Verordnungen über die Genehmigung und Überwachung von Kraftfahrzeugen hat, wollte Musk seine Vision nicht aufgeben. Vor allem die etlichen Tesla-Fans sollen sich besonders über diesen Testballon freuen. Und wer weiß, wohin das noch so führt ...



Wer einen möchte, muss aber vermutlich schnell sein. Der Anbieter geht davon aus, dass das Kontingent von nur 1.000 Stück innerhalb weniger Tage vergriffen sein wird. Vor allem auch, weil das Angebot wirklich sehr verlockend klingt. Er wird ausnahmslos als All-Inclusive Paket angeboten. Das beinhaltet alle Gebühren, Wartung, Vollkasko Versicherung, 8-fach Bereifung, Vignette und Pannenhilfe. Und das zu einem monatlichen Preis von € 699, wenn eine Anzahlung von nur € 2.500, - geleistet wird.



