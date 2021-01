Tesla: In der Krise zu neuen Höhen

Tesla Tesla: In der Krise zu neuen Höhen | 11.01.2021

Elon Musk macht mobil

Alle Autobauer haben in der Corona-Krise herbe Rückschläge wegstecken müssen. Wirklich alle? Nein! Denn der Milliardär Elon Musk hat mit seiner Elektroauto-Marke Tesla mitten in der Krise einen Höhenflug hingelegt, den niemand so richtig begreifen kann. Verrückt: Der Kurs der Tesla-Aktie hat sich an der Börse beinahe verachtfacht.

Elon Musk macht mobil Alle Autobauer haben in der Corona-Krise herbe Rückschläge wegstecken müssen. Wirklich alle? Nein! Denn der Milliardär Elon Musk hat mit seiner Elektroauto-Marke Tesla mitten in der Krise einen Höhenflug hingelegt, den niemand so richtig begreifen kann. Verrückt: Der Kurs der Tesla-Aktie hat sich an der Börse beinahe verachtfacht. mid