Tesla Model 3: Facelift erwischt?

Gepostet hat das Bild der Nutzer ffiarpg im Subreddit r/TeslaMotors. Es zeigt ein Fahrzeug, das eindeutig die Designsprache von Tesla trägt, aber keine sichtbaren Tesla-Logos aufweist - zumindest nicht an der Front. Eben jene ist auf dem Foto auch zur Gänze sichtbar, obgleich das Fahrzeug abgedeckt ist. Auch die Seitenlinie und Felgen sind gut erkennbar. Daraus lässt sich folgen, dass uns mit "Project Highland" tatsächlich eine tiefgreifendere Überarbeitung des Model 3 ins Haus steht - sollte es sich tatsächlich um das aufgefrischte Auto handeln, versteht sich. Immerhin hat Tesla dazu aktuell noch kein offizielles Statement herausgegeben.



Am auffälligsten sind freilich die neuen, deutlich schmaleren Scheinwerfer. Auch der Stoßfänger wurde optisch noch weiter simplifiziert und sieht noch einen Tick sportlicher aus. Das Design der Leichtmetallfelgen ist ebenfalls neu und scheint zum Design des Fahrzeugs zu passen. Ein Blick durch die Windschutzscheibe lässt den einen oder anderen Schluss auf die Überarbeitungen im Innenraum zu, auch wenn Perspektive und Auflösung die Sache natürlich erschweren. Jedenfalls erkennbar ist das Display, das nun etwas zum Fahrer hin geneigt zu sein scheint. Zumindest in der Community mehr diskutiert wurde aber der Bereich hinterm Lenkrad. Von dem ausgehend, was man auf dem Foto sieht, könnte hier entweder nur eine Abdeckplane liegen (nicht unüblich bei Erprobungsfahrzeugen) oder aber ein Sonnenschutz für einen Tacho samt Aussparung für ein HUD zu sehen sein. Hinsichtlich Teslas aktueller Strategie, die Preise möglichst niedrig zu halten, ist das aber leider sehr unwahrscheinlich. Immerhin setzte man im Model 3 und Y ja just aus diesem Grund (Kostenreduktion) von Anfang an auf ein großes, zentrales Display ohne jedwede Alternativen.



Nicht ersichtlich, aber zum Innenraum "bekannt" ist, dass Tesla das Armaturenbrett überarbeiten und die Holzverkleidung durch eine Stoffoberfläche ersetzen wird. Eventuell gegen das gleiche Alcantara wie beim Model S und Model X.



Zum Heck kann man freilich auf Basis des Fotos absolut garnichts sagen. Bis dato gesichtete Erlkönige des neuen Model 3 waren allerdings auch im Heckbereich immer getarnt. Man darf also davon ausgehen, dass sich auch hier etwas ändern wird.



Der Nutzer, der das Foto hochgeladen hat, sagte dazu nur: "Ich arbeite nicht für Tesla und mir sind die Punkte (sammelt man auf Reddit für erfolgreiche Beiträge, Anm. d. Red.) egal. Ich wollte es nur teilen."