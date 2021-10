Tesla Model 3 Standard Range plus im Test

E-Mobilität ist kompliziert, fehleranfällig und teuer? Teslas Model 3 in der Basiskonfiguration Standard Plus will diese Vorurteile kippen.

I’ve Got a Ticket to Ride

Wer am Stammtisch die Nachteile der E-Mobilität aufgezählt bekommt, sollte das T-Wort im Köcher haben, um souverän parieren zu können. Ladeinfrastruktur schlecht? Nicht bei Tesla. Reichweitenangst? Tesla. Zu langsam für die „deutsche Autobahn“? Tesla! Viel zu teuer? Hm … Mit dem Standard-plus-Modell für 46.100 Euro (38.417 netto) liegt der Preis in Österreich für das Einstiegsticket in die barrierefreie Elektromobilität zwar schon noch in Bereichen, wo der Durchschnittsverdiener über staatliche Förderungen froh ist, aber die Latte liegt auch nicht exorbitant hoch, wenn man an Leasingraten für Mittelklasseautos gewöhnt ist.

An Bord bei Feuersteins

Was das Standardmodell von den teureren Model 3 unterscheidet, ist unter anderem der Produktionsort Shanghai und der Lithium-Eisenphosphat-Akku, für den Tesla laut Website „für optimale Langstreckenfähigkeit in sehr kalten Bedingungen“ keine Empfehlung mehr abgeben mag. Bei diesem Test im schönsten Spätsommer war Reichweite allerdings so wenig ein Thema wie auf einem Segeltörn. Ohne Scheu vor gelegentlichem „Vollstrom“ pendelte der Verbrauch um 17 kWh/100 km, somit rund 300 Kilometer an Reichweite.



Im Inneren fallen seit der letzten Auffrischung hochwertigere Materialien auf, der bekannte minimalistische Nerd-Schick ist geblieben. So „Marie Kondo“ das alles ist: Die wichtigsten Infos in einem Head-up-Display wären der Sicherheit zuträglich. Und wenn wir schon beim Freveln sind: Ja, die ausgeklügelten Türgriffe lassen sich mit Übung einhändig bedienen, sind aber im Grunde unnötiges G’frickl. Auch Fahrwerke gibt es komfortabler. Eine Passagierin beschied von der Rückbank aus: So stelle sie sich vor, wie es wäre, bei der Familie Feuerstein mitzufahren. Aber die gefühlten Stein-Reifen sind spätestens beim Sprint von der nächsten Kreuzung vergessen: Donnerkiesel!

Technische Daten

Leistung | Drehmoment 136 PS (100 kW) | 420 Nm*

0–100 km/h | Vmax 5,6 s | 225 km/h

Getriebe | Antrieb 1-Gang aut. | Hinterrad

Reichweite (max.) | Batterie 448 km (WLTP) | 52,5 kW*

Ø-Verbrauch 14,2 kWh/100 km (WLTP)*

Ladedauer AC | DC ca. 5 h1 | ca. 23 min (80 %)2*

Kofferraum | Zuladung 542 l (zzgl. Frunk) | 389 kg

Garantie Fahrzeug | Batterie 4 Jahre/80.000km | 8J./160.000

Basispreis | NoVA 46.100 (38.417 exkl.) | -



Das gefällt uns: minimalistisch, E-Mobilität barrierefrei

Das vermissen wir: Head-up-Display

Die Alternativen: Tesla Model Y, Kia EV6, Hyundai Ioniq 5