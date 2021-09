Tesla bietet prinzipiell schon immer recht viel fürs Geld; zumindest in Bezug auf Technik, Leistung und Reichweite. Individualisierung aber ist für die Amerikaner kaum ein Thema. Ihrem sehr minimalistischen Ansatz folgend, erwarten den Käufern nur eine Handvoll Optionen im Konfigurator – in starkem Kontrast zu den Tausenden von Möglichkeiten, die andere Hersteller bieten. Wohl auch aus diesem Grund bieten immer mehr Tuningfirmen Bodykits, Zubehör oder Leistungssteigerungen für Teslas an.



Insbesondere für das Model 3 gibt es hier zahlreiche Tuning-Pakete. Firmen wie Unplugged, T Sportline und Revozport bieten alle ihre eigenen, einzigartigen Versionen der Mittelklasse-Limousine von Tesla an. Nun hat sich auch der deutsche Tuner Manhart angeschlossen und seinen TM3 720 auf den Markt gebracht.



Dieser basiert, wenig überraschend, auf dem Model 3 Performance und verfügt über einen Carbon-Frontspoiler, spezielle 21-Zoll-Leichtmetallfelgen, H&R Tieferlegungsfedern und die Option auf überarbeitete Bremsen und eine neue Interieur-Gestaltung. Interessanterweise bietet es aber auch etwas, das wie ein Kühlergrill aussieht. In Wirklichkeit ist dieser aber nur ein Aufkleber, der aus rein ästhetischen Gründen angebracht wurde. Ob das nun eine Verbesserung des Looks ist oder nicht, überlassen wir jedem selbst zu beurteilen.



Ein Zusatz-Steuergerät hat die Gesamtleistung jedenfalls auf 550 PS und 720 NM erhöht. Zur Erinnerung: standardmäßig sind es 513 PS & 660 Nm.



Der Preis für das Auto mitsamt all dieser Maßnahmen liegt in Deutschland bei 74.900 Euro; was freilich nicht nur das Tuning, sondern auch das "Spenderfahrzeug" enthält, das in Deutschland bei 55.970 Euro startet. Heißt: Die Tuningmaßnahmen selbst schlagen effektiv mit 18.930 € zu Buche.