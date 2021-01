Inhalt Tesla Model S und X Facelift für 2021 enthüllt

Tesla Model S und X Facelift für 2021 enthüllt | 28.01.2021

Ultra-futuristisches Interieur und Plaid+ Modell

Obgleich das Model S freilich nicht Teslas erstes Auto war, so hat es doch einen ganz besonderen Stellenwert: Es brachte die Kalifornier in den Mainstream und setzte wieder und wieder den Benchmark dafür, was ein E-Auto alles sein kann. Und nun bekommt es (endlich) eine umfangreiche Überarbeitung; samt neuem Look, fast schon irrwitzig modernem Cockpit und einem neuen Top-Modell, das in unter 2 Sekunden auf Tempo 100 stürmen kann.

