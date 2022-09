Tesla Model Y Performance (2022) im Test

Was Tesla-Fans gewohnt sind, bekommen sie beim Model Y Performance, nun aus dem Werk südöstlich von Berlin, nach wie vor: windschlüpfiges Design für stromsparendes Fahren, ein reduziertes Cockpit, an dessen Bedienung man sich erstaunlich rasch gewöhnt, und natürlich ordentlich viel Leistung. Im konkreten Fall 534 PS aus Elektromotoren an jeder Achse, womit Allrad erfreulicherweise fix dabei ist.

Der lässige Fahrmodus reicht

Erfreulich: Die Qualität hat spürbar zugelegt, was eventuell auch den Tech-Nerds unter den Tesla-Fans auffallen wird. Dass deutsche Premiumprodukte nach wie vor besser zusammengesetzt sind, ist dieser Klientel herzlich egal. Wichtig ist vielmehr, dass auch dieser Krawall-Y – 100 km/h werden in 3,7 Sekunden geknackt, 250 km/h sind möglich – auch ganz handzahm bewegt werden kann. Wer an gemütlichen Tagen einfach nur ein paar Erledigungen absolviert, staunt über zwölf kWh Schnittverbrauch. Im Alltag samt Autobahnetappen halten wir bei 16 kWh und somit fast 500 Kilometer Reichweite. Ganz klar: Wer die mögliche Power häufig abruft und auf den Modus „Lässig“ pfeift, kann die 77-kWh-Batterie auch schneller leerzutzeln.



Nicht alles arbeitet verlässlich

Jetzt aber im Schnelldurchlauf die Kritikpunkte: Nach wie vor bietet Tesla kein Head-up-Display an, das komplett verglaste Dach hält zwar gut die Hitze ab, stört aber Lichtempfindliche. Trotz aktiviertem Handyschlüssel wurden wir immer wieder gebeten, die Keycard an die B-Säule zu halten, Hightech geht anders. Ebenso nervte der adaptive Tempomat mit teils abrupten, grundlosen Bremsmanövern.