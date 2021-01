Tesla Model Y: dritte Sitzreihe im Video

Eines der ersten Fotos, das Tesla je zur dritten Sitzreihe im Tesla Model Y veröffentlicht hat, ließ berechtigten Zweifel daran aufkommen, dass hier tatsächlich Menschen mit Beinen sitzen können sollen:

Natürlich sind Fotos aber gerne mal irreführend in dieser Hinsicht, einfach wegen dem Winkel, aus dem sie aufgenommen wurden. Und das muss oft gar nicht ein "Fehler" des Fotografen sein. Wir wissen aus eigener Erfahrung gut genug, dass es manchmal echt schwierig ist, gewisse Aspekte eines Auto-Innenraums perfekt einzufangen, ohne mal eben die Flex rauszuholen um das einem dafür im Weg befindliche Dach abzusägen ...



Jetzt hat Tesla ein paar Videos produziert die es tatsächlich schaffen, die Funktionsweise und Platzverhältnisse der zweiten und dritten Sitzreihe etwas besser zu zeigen. Allerdings sind auch sie weder sonderlich klar, noch perfekt aufschlussreich wenn es um die besagte, dritte Sitzreihe geht. Ganz zu schweigen davon, dass auch auf ihnen nie ein Mensch auf diesen Plätzen sitzt. Allerdings wird durch sie nun klar, dass die Sitze der zweiten Reihe nach vorne geschoben werden können. Tesla Owners Online zufolge um rund 15 Zentimeter.

Official Tesla video of the Model Y seats featuring second row and third row operation. Legroom for 3rd row is provided by second row on sliders (appears to be about 5-6” of movement) pic.twitter.com/yJ7MEBd8tI