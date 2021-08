Tesla-Renntage auf dem Salzburgring

Am 20. September 2021 zwischen 08:00 und 18:00 Uhr findet also das erste TeslaCorsa-Event außerhalb der USA statt: TeslaCorsa 18 am Salzburgring. Der Veranstalter selbst sagt dazu folgendes (aus dem Englischen übersetzt):



Dies ist die erste TeslaCorsa-Veranstaltung in Europa und wir hoffen, dass Sie mit uns an diesem historischen Tag teilnehmen werden! TeslaCorsa wurde ins Leben gerufen, um Tesla-Besitzer zu ermutigen, die Grenzen ihres Fahrzeugs in einer professionell organisierten Rennstreckenumgebung zu erfahren. Durch das Ausloten der Grenzen in einer kontrollierten Umgebung können wir maximalen Spaß und Sicherheit gewährleisten. Genießen Sie einen Tag auf der Rennstrecke, umgeben von anderen Tesla-Freunden, und schaffen Sie tolle Erinnerungen, die von professionellen Fotografen und Videofilmern festgehalten werden.



Die Organisation vor Ort wird dabei aber nicht von UP selbst übernommen, sondern von lokalen Partnern: der Pfister-Racing GmbH, die ihren Hauptsitz in Deutschland hat, aber eine Zweigniederlassung in Österreich betreibt.



Geboten werden vier Track-Sessions zu jeweils 15 Minuten pro Fahrer, womit trotz einer Stunde insgesamter Hochleistungs-Action stets genug Zeit zum Plaudern und Energie-Tanken bleiben sollte - für Fahrer und Autos gleichermaßen.



Die Kosten betragen $383.54 pro Person. Nach heutigem Tageskurs also 326,82 Euro.



Weitere Infos und vor allem die Anmelde-Möglichkeit findet ihr hier, auf der Veranstaltungs-Seite auf eventbrite von TeslaCorsa 18.