Tesla Sentry Mode jetzt mit Darth Vader-Feature

Neben der Möglichkeit, das Umfeld des Fahrzeugs aus der Ferne zu beobachten, hat Tesla mit dem US-Update zur Version 2021.36.8 auch eine besonders coole Funktion eingebaut: Während man die Live-Kameraansicht seines geparkten Tesla aufruft, kann man nun auch Sprachbotschaften über das Auto abspielen lassen. Und das auf Wunsch auch mit auf ganz spezielle Art und Weise verstellte Stimme. Darth Vader-mäßig verstellter Stimme nämlich.



Möglich macht das, ebenso wie das "Boombox-Feature", das mit dem 2020er Holiday-Update eingeführt wurde, der Lautsprecher, der bei allen Fahrzeugen ab 2019 verbaut wurde und auch für E-Fahrzeuge gesetzlich vorgeschrieben ist.



Der Haken an der Sache: Das Feature ist aktuell nur in den USA verfügbar. Nichtmal die nördlichen Nachbarn in Kanada dürfen bereits "Vadern". Ob und wann das Feature auch andernorts ausgerollt wird, ist unbekannt.



Hier dennoch ein Video, dass das Feature in Aktion zeigt - zur Steigerung der Vorfreude, quasi: