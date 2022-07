Tesla ab sofort ohne lebenslangem Konnektivitätspaket

Tesla bietet für all seine Fahrzeuge zwei Konnektivitätspakete an: Standard und Premium. "Die Konnektivität spielt bei allen Tesla-Fahrzeugen eine wichtige Rolle, da sie den Zugriff auf Funktionen, die eine Datennutzung erfordern, weiter verbessert — wie Streaming von Musik und Medien, Live-Verkehrsflussanzeige und vieles mehr.", sagt Tesla auf seiner Website.



Dabei war erstgenanntes Paket bis dato bei jedem Tesla quasi uneingeschränkter Teil der Serienausstattung - und das ein Fahrzeugleben lang. Es umfasst insbesondere die generelle Navigationsfunktion und die Möglichkeit, externe Geräte via Bluetooth zu verbinden. Recht Grundlegendes also. Nun aber wird dieser Service für Neukäufer limitiert. Wer nach dem 20. Juli 2022 einen Tesla bestellt hat – es also jetzt tut – hat "nur noch" acht Jahre lang kostenlosen Zugriff auf diese Funktionen ... was statistisch betrachtet aber weder Erst- noch Zweitbesitzer tangieren wird. Acht Jahre sind immerhin eine wirklich lange Zeit. Aber dennoch ...



Zudem sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass ohnehin ein Großteil der Teslarati da draußen es nicht beim schnöden Standard-Paket belässt, sondern sich um € 9,99 pro Monat das große "Premium-Paket" gönnt, dass dann auch tatsächlich eine Menge Mehrwert mitbringt. So etwa Live-Verkehrsvisualisierung und Satellitenbildkarten fürs Navi, den Wächter-Modus, Video- sowie Musik-Streaming über eingebaute Apps (Spotify und Co.) und mehr.



Zu welchem Tarif in acht Jahren die Standard-Features werden verlängert werden können, lässt Tesla aktuell noch offen.