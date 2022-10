Tesla feiert 10.000 Supercharger in Europa

Was die Standorte anbelangt, so liegt die Zahl den Daten von supercharge.info zufolge hingegen deutlich niedriger: So bei 875. Das scheint allerdings auszureichen, um in den meisten Teilen Europas schon jetzt eine recht dichte Schnelllademöglichkeit für die Kunden zu bieten, soweit wir über Fernreisen und Autobahn-Fahrten reden. Logischerweise sind die meisten Stationen freilich an eben solchen positioniert. Grundsätzlich sind übrigens aktuell rund 38.500 Supercharger am Netz; auf Europa entfält somit rund ein Viertel aller globalen Ladestellen.

Over 10,000 Superchargers in 30 European countries pic.twitter.com/WsLtdKTJnT — Tesla Charging (@TeslaCharging) October 5, 2022

Natürlich ist Tesla damit aber noch lange nicht "fertig". Das Netz wächst stetig, wobei die Märkte, in denen Tesla die meisten Autos verkauft, Priorität haben. Supercharge.info gibt an, dass die meisten Supercharging-Stationen in Europa in Deutschland (143), Frankreich (123), Großbritannien (100), Norwegen (95), Schweden (65), Italien (59), Spanien (50), den Niederlanden (39), Österreich (27) und der Schweiz (27) installiert wurden.

Das europäische Supercharging-Netz steht im Rahmen des Non-Tesla-Supercharger-Pilotprogramms in einigen Ländern auch Nicht-Tesla-Elektrofahrzeugen zur Verfügung (unter anderem auch in Österreich), womit es global betrachtet eine Vorreiterrolle spielt.

Die aktuell in Europa ausgerollten Tesla Supercharger der dritten Generation können mit bis zu 250 kW laden. Es wird erwartet, dass Tesla in nicht allzu ferner Zukunft ein neues V4-Design auf den Markt bringen wird, das möglicherweise noch höhere Leistungen erbringen wird.

Neben den Superchargern arbeitet Tesla auch aktiv an seinen Megachargern für Elektro-Lkw, wie dem kommenden Tesla Semi.