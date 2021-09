Tesla schlägt Porsche am Nürburgring

Über Twitter - wie auch sonst - verkündete Elon Musk am 9. September 2021 stolz, dass das Tesla Model S Plaid ganz offiziell den Rekord für ein Serien-Elektroauto auf der Nordschleife gebrochen hat, und postet dazu das Bild von zwei Zeiten. Die erwähnte 07:30.909 bezieht sich dabei höchstwahrscheinlich auf die 20,6 km lange Version der Nordschleife, die ebenfalls zu sehende Zeit von 07:35.579 auf die etwas längere Streckenführung mit rund 230 Metern zusätzlicher Piste. Damit unterbietet Tesla den im August 2019 aufgestellten Rekord von Porsche mit dem Taycan Turbo S deutlich. Dessen Zeit: 07:42 Minuten.

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht