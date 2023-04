Tesla senkt Preise & erweitert Angebot

Wie auch in den USA hat Tesla nun auch in zahlreichen europäischen Märkten abermals die Preise reduziert. All ihre Modelle werden ein weiteres Mal deutlich günstiger; um bis zu 10.000 Euro um genau zu sein. Zudem kommt eine 2WD Long-Range-Version für Businesskunden.

Tesla fahren wurde mit Freitag, dem 14.04.2023, ein weiteres Mal deutlich günstiger. Wie der kalifornische Autobauer bekannt gab, geht es in Österreich ab sofort bereits bei 41.570,- Euro los. Zum Vergleich: Für das gemeinte Model 3 2WD Standard Range waren im Jänner 2023 noch 3.420 Euro mehr zu bezahlen, 44.990 nämlich. Man bedenke aber bitte, dass Tesla hier den Herstelleranteil der E-Mobilitätsförderung bereits abgezogen hat. Darüber hinaus hat man je nach Modell/Variante (bis 60.000 € Bruttolistenpreis) also "nur noch" die Möglichkeit, einen staatlichen Zuschuss von bis zu 3.000 € zu beantragen.



Auch die Preise für Model S, Model X und Model Y Performance wurden aktualisiert.

Model 3 Performance: neu 54.570 Euro für Privatpersonen inkl. Herstelleranteil E-Mobilitätsförderung (Preisreduktion gesamt -5.400 €)

Model 3 Maximale Reichweite: neu 50.570 für Privatpersonen inkl. Herstelleranteil E-Mobilitätsförderung (Preisreduktion gesamt -2.400 €)

Model Y Performance: neu 59.570 € für Privatkunden inkl. Herstelleranteil E-Mobilitätsförderung (Preisreduktion gesamt - 4.400 €)

Model S: alle Varianten -10.000 €

Model X: alle Varianten -10.000 €



Tesla selbst gab zur Reduktion folgendes Statement heraus:

Unsere Mission bei Tesla ist es, den Übergang zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen. Unser erster Masterplan hat einen klaren Weg zur Erreichung dieser Mission aufgezeigt: die Transformation von kostenintensiven Kleinserienprodukten zu günstigeren Massenserienfahrzeugen.



Heute machen wir u.a. das Model 3 in Österreich noch erschwinglicher, um die Verbreitung der Elektromobilität weiter zu unterstützen. Wir tun dies, ohne Kompromisse bei dem einzugehen, was Tesla-Autos so besonders macht: eine umfassende Palette an Standardausstattung, branchenführende Spezifikationen und uneingeschränkten Zugriff auf das Tesla-Ökosystem (Tesla-App, Supercharger-Netzwerk, Over-the-Air-Software-Updates, mobiler Service).



Seit der Einführung des Model 3 in Europa im Jahr 2019 haben sich unsere Fertigungskapazitäten exponentiell skaliert und verbessert, sodass wir das beste Produkt zu branchenführenden Kosten herstellen können. Ebenfalls reduzieren wir die Preise von Model Y Performance aus der Gigafactory Berlin-Brandenburg sowie sämtliche Derivate der Oberklassemodelle Model S und Model X.





Neue Business-Version

Im quasi gleichen Atemzug kündigte Tesla zudem eine neue Version des Model 3 explizit für Businesskunden an: das Model 3 Maximale Reichweite mit Heckantrieb. Es kombiniert eine in diesem Segment quasi einzigartige Reichweite von 634 km (WLTP geschätzt) mit erstklassigem Ladenetz und -Speed sowie einem mehr als kompetitiven Einstiegspreis in Österreich von 47.970 € inklusive aller Gebühren. Mehr Infos zum Model 3 Maximale Reichweite mit Heckantrieb für Firmenkunden gibt's bei den Kollegen von FLOTTE.at