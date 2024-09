Es ist immer eine interessante Angelegenheit, in einem brandneuen Automodell auf heimischen Straßen unterwegs zu sein: Wer schaut her, wie oft wird man angesprochen, was sind die typischen Fragen? Im 601 PS starken Topmodell des i5 Touring in auffälligem Fire Red, mit hervorstechenden 20-Zöllern und anderen optischen Highlights wie dem M Carbon Exterieurpaket – passierte nichts davon.



Ein i8 hätte beim Sprint keine Chance



Unterm Strich kein Wunder, denn während wir wissen, dass BMW mit diesem Auto der Konkurrenz voraus ist und wir spüren, wie der Kick von 820 Newtonmetern (bei aktivierter Launch Control) direkt ins Hirn fährt, bekommen Umstehende vor allem einen 5,06 Meter langen Business-Kombi mit. Und den gibt es auch unter 67.000 Euro mit 197-PS-Diesel. Kennern fallen natürlich optische Unterschiede auf, allein die geschlossene Front spricht eine deutliche Sprache. Dennoch: Ein i5 Touring ist kein i8, wenn man sich noch an den PHEV-Sportwagen von 2013 erinnert. Damit muss man leben.



Und man lebt gut damit: Im Alltag kann man sich auf einen extrem komfortablen Gleiter verlassen, der mit feiner Sprachbedienung und bester Assistenz aufwartet. Dazu kommt das bei Bedarf 1.700 Liter Transportgut fassende Ladeabteil, das man nur deshalb nicht ständig mit irgendeinem Zeug vollfüllt, weil einem die feine Teppichware leid tut. Für die Flexibilität sind die hinteren Sitzlehnen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar. Und dann schließlich hat man einen echten Sportwagen unter dem Hintern: Der angesprochene i8 etwa hätte beim Sprint auf 100 km/h keine Chance, mitzuhalten. Für ein Elektroauto ist zudem die abgeregelte Spitze von 230 km/h hervorzuheben. BMW lässt den Kunden somit die Wahl, wofür sie die Akkukapazität von 81,2 kWh wegschmelzen lassen: Reichweite oder Fahrfreude. Nachdem sich im Cockpit sitzend alles Äußere so langsam und abgekoppelt anfühlt, ist man ständig in Versuchung, an allen vorbeizuzischen. Wir haben uns durchaus auch zurückgehalten und kamen dann im Schnitt auf 19 kWh Verbrauch, was dem Papierwert sehr nahe kommt. Über 400 Kilometer Reichweite sollten sich stets locker ausgehen, wenn man StVO-konform unterwegs ist.