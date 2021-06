Test: Jaguar I-Pace HSE EV400 AWD

Im Laufe der Jahre ist das der bereits dritte Jaguar I-Pace, den wir in unserem Testfuhrpark begrüßen durften. Gravierendste Neuerung ist das mit der Überarbeitung nun endlich verfügbare dreiphasige Laden. Statt bisher über 20 Stunden dauert das an einer 11-kW-Wallbox nun nur noch 8,6 Stunden. Somit ist der Akku über Nacht wieder voll, auch wenn der Raubkatzen-Dompteur mit leerem Akku abends nach Hause kommt. Unterwegs zapft der I-Pace bis zu 100 kWh am Schnelllader, in 15 Minuten lassen sich so 127 Kilometer nachladen.

Sportlich, mit ordentlicher Reichweite

Was die Fahrleistungen betrifft, so war das in Graz bei Magna gebaute E-SUV schon bisher über alle Zweifel erhaben, eine Beschleunigung von 4,8 Sekunden auf 100 km/h unterstreicht das dank Allradantrieb eindrucksvoll. Bei der Rekuperation gibt es zwei Stufen, die höhere sorgt dafür, dass das Auto so stark verzögert, dass man vor allem innerstädtisch fast kein Bremspedal mehr benötigt. Warum nur fast? Nun, leider schaltet der Jaguar kurz vor dem Stillstand in den Kriechgang und bleibt nicht – wie man das von Fahrzeugen mit One-Pedal-Feeling kennt – komplett stehen.



Wichtiger ist freilich die Reichweite und da gibt Jaguar 470 Kilometer nach WLTP an. Wir kamen auf unserer Standardrunde – Überlandfahrt, durch die Stadt und auf der Autobahn – auf einen Durchschnittsverbrauch ohne Ladeverluste von 19 kWh. Jaguar gibt den Netto-Batteriegehalt zwar nicht an, man kann aber von rund 85 kWh ausgehen, womit sich eine hochgerechnete Testreichweite von knapp 450 Kilometern ergibt.

Elektronik-Patzer

Das höhenverstellbare Fahrwerk gefällt ebenso wie die gut abgestimmte Lenkung, auch das Interieur ist gelungen. Ausgerechnet das neue Infotainmentsystem sorgt mit Bildschirmausfällen und Flimmern für einen Kratzer in der makellosen Bilanz, schade. Die limitierte Austria-Edition (320 statt 400 PS) startet bei 59.990 Euro (49.992 exkl.).



Leistung | Drehmoment 400 PS (294 kW) | 696 Nm

0–100 km/h | Vmax 4,8 s. | 200 km/h

Getriebe | Antrieb 1-Gang aut. | Allrad

Reichweite (max.) | Batterie 470 km (WLTP) | 90 kWh brutto

Ø-Verbrauch 22,0 kWh/100 km (WLTP)

Ladedauer AC | DC ca. 8,6 h1 | ca. 44 min (80??%)2

Kofferraum | Zuladung 656–1.453 + 27 l | 462 kg

Garantie Fahrzeug | Batterie 3 J./100.000 km | 8 J./160.000 km

Basispreis | NoVA 94.700 (78.917 exkl.) | 0 %



Das gefällt uns: Fahrleistung, Materialien, Verbrauch

Das vermissen wir: das Ende der Elektronik-Troubles

Die Alternativen: Audi e-tron Sportback, Mercedes EQC