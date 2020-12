Inhalt Tests

Tesla Model 3: Dauertest Etappe #3

Wie schlägt sich das Model 3 Long Range auf der Autobahn? Wie weit kommt es wirklich und hält man es überhaupt so lange darin aus? Außerdem: Was hat sich so getan beim Model 3 seit dem Launch 2019? Sowohl bei der Soft-, als auch bei der Hardware.

