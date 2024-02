Toyota Prius PHEV: Keil, Klima, Kopfnüsse

Seit 27 Jahren gilt der Toyota Prius als eine Art automobiles Sparwunder, seine Hybridtechnik wurde immer weiter verfeinert und mit der Zeit auch an seine Brüder abgetreten. Heute kann man das früher ungewohnte Spar-Package auch in Yaris, Corolla und Co erleben. Was spricht da noch für den Prius, der bislang laut "Hier fährt ein umweltbewusster Mensch" schrie? Das hat sich etwas überholt.

Toyota zieht also bewusst die Reißleine und positioniert den Klassiker neu: Die frische Generation ist ausschließlich als Plug-in-Hybrid erhältlich, verspricht somit alltagstaugliche Elektroreichweite, und kommt in kopfverdrehender Sportoptik. Wo man in den letzten Jahrzehnten höchstens mit "Und, was braucht er wirklich?" angesprochen wurde, kommen nun auch "Wie-geht-er?"-Anfragen.



Manierlich vs. Rowdytum



Der Prius ist also mitten in seinem Twen-Jahrzehnt und in Bezug auf seinen Antrieb hat er sich ordentliche Manieren angeeignet. Wir wir von Lesermails wissen, verteidigen Fahrer der bisherigen Generationen das gewohnte Akustikverhalten: Man will stark beschleunigen, tritt auf das Pedal, der Motor jault auf, der Vortrieb folgt mit Zeitverzögerung. "Ist doch bei anderen Autos auch so!", sagen sie. Nein, ist es nicht, steigt mal testweise um und seid ehrlich zu euch selbst. Nun aber passt es! Beim neuen Prius gibt es durchaus Situationen, wo der Benziner etwas lauter wird, etwa auf Autobahnsteigungen, aber der Vortrieb passt dann zum Hörerlebnis dazu. Man muss nicht warten, bis die Power das Fahrzeug nach vorn schiebt.



Wir sprachen von Manieren. Beim Einstiegen zeigt sich dann, dass der Prius aber auch zum Rowdy geworden ist, denn er verteilt gern Kopfnüsse, an jene, die sich nicht kunstvoll ins Cockpit schwingen. Die Keilform wurde einfach konsequent durchgezogen, ein Blick auf Motorhaube und Frontscheibe lässt einen fragen: Bei welchem Auto (vor allem in dieser Preisklasse) gibt es sonst so wenig Abweichung im Winkel? Uns erinnert das ein wenig an den Ledl AS. Interessant, dass wir den österreichischen Sportwagen aus den 1980ern – lediglich 249 Stück wurden gebaut – kürzlich in Oldtimer-Kleinanzeigen gefunden haben.