So ganz traut sich Toyota nicht, bei den Überarbeitungen von einem "Facelift" zu sprechen. Passt auch so; die Überarbeitungen sind subtil, aber allesamt willkommen. Am ehesten erkennt man den neuen RAV-4 wohl an den geänderten Tagfahrlichtgrafiken, die vom Stil her jetzt auch eine größere Familienverbundenheit zum neuen Toyota Corolla Cross herstellen. Die tatsächlich wichtigsten Änderungen aber sind nur für den Fahrer ersichtlich und auch relevant. So wartet, bereits ab der zweiten Ausstattungslinie, hinterm Lenkrad nun ein mannigfaltig einstellbares 12,3 Zoll große TFT-Display, wie wir es so auch bereits aus den anderen, aktuellen Toyotas kennen; etwa dem neuen Corolla, den wir bereits vor einem halben Jahr testen konnten. Auch das Infotainment wurde auf Stand gebracht und wartet nun neben einer 10,5"-Bildschirmdiagonale mit Cloud-basierter Navigation, Apple Carplay und Android Auto und einer schlaueren Sprachsteuerung auf. Zudem kann man über die MyT-Smartphone App jetzt jede Menge Daten zum Auto abrufen oder auch das Auto selbst steuern; im Sinne von "Ver- und Entriegelung" oder "Vorklimatisierung". Auch die Assistenzsysteme haben dazugelernt. Das Pre-Collision System (PCS) hilft jetzt auch beim sicheren Abbiegen an Kreuzungen und die Lenkunterstützung kann jetzt auch auf die Straße tretenden Fußgängern ausweichen.

Fast ein Sportler: die GR SPORT-Linie

Jetzt aber zum eingangs erwähnten Trainingsanzug für den RAV-4. Die neue, sportlich angehauchte Ausstattungslinie bringt all die zuvor erwähnten Neuerungen mit, bietet on top aber freilich noch jede Menge Eigenständigkeiten. Beginnend bei der Optik, die sich freilich nach Bemühen am Auftritt von Gazoo Racing anhält, warten also schwarze Radkästen, Seitenläufe und Türverkleidungen, sowie ein neuer Kühlergrill mit "G-Mesh-Muster" samt neuem Frontspoiler und diverser GR-Plaketten. Auch die Felgen sind neu und für den GR exklusiv. Besonders stolz ist Toyota dabei darauf, dass die 19"-Alus via Linienschnittverfahren mit feinen Nadelstreifen versehen sind um das Fünf-Doppelspeichen-Design zu unterstützen; eine Neuheit im Toyota-Lineup.



Auch im Interieur warten freilich jede Menge GR-Logos; allen voran auf den elektrisch einstellbaren Vordersitzen, die mit einer veganen Velour/Leder-Kombi bezogen sind und durch silberne Kontrastnähte noch ein wenig aufgepeppt werden. Eben diese Nähte finden sich sodann auch am Lenkrad und dem Schalthebel, während die Zierleisten im gesamten Interieur nun in coolem "Gunmetal-Grau" ausgeführt sind.

Technisch hingegen lehnt man sich bei einem in seinem Kern so braven SUV wie dem RAV-4 nicht sonderlich weit aus dem Fenster. Zwar wurde das Fahrwerk durch neue Federn und Dämpfer etwas straffer gemacht, sonst bleibt aber alles beim Alten. Heißt freilich, dass beim Antrieb keine Überraschungen warten. Nach wie vor hat man also die Wahl zwischen Vollhybrid oder PHEV, wobei der GR Sport nur mit Allradantrieb zu haben ist. Die 218 PS-starke 2WD-Vollhybrid-Version gibt es also nach wie vor (Startpreis 40.190,-), nur eben nicht als GR SPORT. Der startet mit geschlossenem Hybrid-System bei 56.990,- Euro und bringt dann dank zwei E-Motoren adäquate 163 kW/222 PS mit. Noch mehr Power gibt's sodann im Plug-in Hybrid: 225 kW/306 PS. Zudem ist die 18,1 kWh große Lithium-Ionen-Batterie nach WLTP für 75 km elektrische Reichweite gut. Der Österreich-spezifische Clou beim PHEV: Er wird erst einmal nur in der Active genannten Basis-Ausführung angeboten (Startpreis 54.990,-), womit er nach wie vor für die Plug-in-Förderung in Höhe von 2.750,- Euro qualifiziert ist. Und im Nachgang darf dann etwa das GR SPORT Paket um 8.760,- Euro bestellt werden. Clever.