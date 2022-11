Wer bereits die Bilder des unlängst vorgestellten, fünften Toyota Prius gesehen hat, wird die hier angewandte Designsprache kaum mehr überraschend finden, ist es doch der zweite Auftritt von Toyotas neuem Hammerhai-Design, wie sie die Front-Gestaltung mit dem selbstbewussten Leuchtband nennen. Auch das markante, dreidimensionale Leuchtelement hinten am SUV Concept hat eine gewisse familiäre Ähnlichkeit zu dem des Prius. Die beiden "Öhrchen" an der Dachkante hingegen kennt man so schon, wenn auch hier weniger markant ausgeprägt, vom bZ4X oder seinen Brüdern wie etwa dem Subaru Solterra oder dem Lexus RZ. Dennoch wirkt das SUV in seiner Gesamtheit immer noch interessant frisch anzusehen. Laut Toyota ein Ergebnis des Bestrebens die Windschlüpfigkeit zu maximieren, wodurch eine flache Seitenlinie ebenso Pflicht war wie stramme Linien. Dass dabei der Platz nicht zu kurz kommt, soll ein luftiges Interieur-Design möglich machen, wobei der Innenraum prinzipiell durch den langen Radstand samt weit in die Ecken des Autos geschobener Räder und dementsprechend super-kurzer Überhänge profitiert.

Apropos Interieur: Hier hat Toyota verschiedene nachhaltige Elemente wie Sitze aus pflanzlichen und recycelten Materialien integriert, um dem „Beyond Zero“-Anspruch der Marke gerecht zu werden. Auch technologisch möchte man auftrumpfen und auf einen Voice-Assistant setzen, der nicht nur auf Wünsche oder Befehle des Fahrers, sondern auch auf die der übrigen Passagiere – selbst im Fond – reagiert. Audio- und visuelle Lichtsequenzen schlagen dabei eine Brücke zwischen Insassen und Fahrzeug.



Zur Technik in Sachen Fortbewegung schweigt sich Toyota leider aus. Dafür macht man bei der Aussendung zum Toyota bZ Compact SUV Concept noch einmal klar, dass man nach wie vor nicht vorhat, zur reinen E-Marke zu werden, wie es so viele andere Hersteller planen. Stattdessen will man am Weg zur Klimaneutralität bis 2050 einen Multitechnologie-Ansatz verfolgen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche in den verschiedenen Märkten erfüllen zu können. "Neben einer zunehmenden Elektrifizierung der Modellpalette, die Hybrid-, Plug-in-Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge umfasst, widmet sich Toyota auch den alternativen Kraftstoffen. Darüber hinaus werden in Produktion und Lieferkette verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Umweltverträglichkeit zu verbessern." so Toyota.