Toyota bZ4X – im Test

Knapp 400 Kilometer Reichweite konnten wir bei winterlichen Temperaturen um 10 Grad aus der 64-kWh-Batterie (netto) des nach wie vor einzigen Elektro-Pkw von Toyota herausholen. Im Datenblatt finden sich 436 bis 514 Kilometer für die Version mit Vorderradantrieb. Beim Allradler wären es laut WLTP 411 bis 469 Kilometer. Der bZ4X präsentiert sich außen wie innen zwar arg futuristisch, fordert durch sein gemütliches Wesen aber eher zum Cruisen auf. Sportliche Ambitionen bekommt man in diesem kreuzbrav abgestimmten Japaner eigentlich nicht, was der Reichweite natürlich gut tut. Hier muss niemand ständig die überbordende E-Power im Zaum halten – was tatsächlich bei anderen Elektroautos, die auf jeden Tipper am Fahrpedal nach vorn preschen, nerven kann.



Auch hinten gibt es reichlich Platz, das und die vielen Ablagen machen ihn familientauglich. Nur das Kofferraumvolumen ab 410 Liter – bei einer doch recht stattlichen Länge von 4,7 Metern – will nicht recht in dieses Konzept passen. Na, es fährt ja nicht jeder mit dem Auto in den großen Urlaub. Beim ersten Einsteigen wirkt das Armaturenlayout etwas seltsam (der Toyota Prius hat es mittlerweile auch übernommen), aber nach einer Zeit der Eingewöhnung finden wir es recht übersichtlich.