Toyota bringt das nächste E-SUV

Auf dem Kenshiki-Forum von Toyota hatte er seinen großen Auftritt: Der muskulöse, vollelektrische Bruder des Yaris Cross. Urban SUV Concept heißt das B-Segment-Fahrzeug, das wie das jetzige Hybridmodell für ordentliche Verkäufe sorgen soll. Die Erfahrungen mit dem Yaris Cross – das meistverkaufte Modell seiner Klasse – wurden herangezogen, um das nächste BEV nach dem bZ4X in punkto Vielseitigkeit und Kunden-Anforderungen zu gestalten.



Noch keine Angaben zu den Batterien



Starke Schultern, hohe Sitzposition, typisch SUV. So weit alles wie zu erwarten. Je nachdem, ob eher die Passagiere Platz brauchen oder das Gepäck, soll sich der Innenraum flexibel gestalten lassen. Konkrete Angaben bleibt Toyota hier schuldig, wir rechnen auf jeden Fall mit einer entsprechenden Rückbank, die sich an die Gegebenheiten anpasst. Bilder von Cockpit, Fahrgastraum oder Kofferraum rücken die Japaner noch nicht heraus.



Auch der Antrieb bietet Flexibilität: Front- und Allradantrieb stehen ebenso zur Wahl wie zwei verschiedene Batteriekapazitäten. Auch hier gibt es noch keine konkreten Angaben. Toyota verspricht: Im Laufe des Jahres 2024 folgen weitere Details.

Zumindest die Größenangaben sind bekannt: Das Urban SUV Concept ist 4,3 Meter lang, womit der Yaris Cross (4,18 Meter) leicht überflügelt wird. Dazu kommen 1,82 Meter Breite und eine Höhe von 1,62 Meter, auch hier gilt: Alles etwas ausladender als der Yaris Cross.



Bis 2026 will Toyota sechs vollelektrische Modelle in Europa einführen. Nichtsdestotrotz hält man an einer sogenannten "Multipath-Strategie" fest, in Bezug auf die Diskussionen in der Automobilbranche der letzten Jahre würde man das mit "Technologieoffenheit" übersetzen. Durch ein "fortschrittliches Angebot unterschiedlicher Antriebstechnologien" soll CO?-Neutralität erreicht werden, so der Autohersteller.