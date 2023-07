Toyota revolutioniert Akkutechnologie für Elektroautos

Der japanische Automobilhersteller gab gestern bekannt, dass er die Produktion des Materials, das sowohl für Solid-State- als auch für Flüssigkeitsbatterien verwendet wird, vereinfacht habe. Dadurch könne das Unternehmen das Gewicht, die Größe und die Kosten der in Fahrzeugen verwendeten Batterien halbieren.



"Für unsere Flüssig- und Solid-State-Batterien streben wir an, die Situation drastisch zu verändern, in der aktuelle Batterien zu groß, schwer und teuer sind", sagte Kaita. "Wir streben an, all diese Faktoren um die Hälfte zu reduzieren."



Solid-State-Batterien gelten als die Zukunft der Elektromobilität, da sie im Vergleich zu den herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien mit flüssigem Elektrolyten als sicherer und zuverlässiger gelten. Bisher waren Solid-State-Batterien jedoch aufgrund ihrer höheren Kosten und schwierigeren Herstellung kaum mehr als eine abstrakte Zukunftsvision. Mehrere Start-ups arbeiten daran, diese Technologie erschwinglicher und einfacher zu machen, aber bisher wurden ihre Produkte noch nicht in neuen Elektrofahrzeugen auf dem Markt verbaut.



Toyota ist optimistisch, dass es den Herstellungsprozess weiter vereinfachen kann und ihre Solid-State-Batterien am Ende möglicherweise sogar einfacher herzustellen sind als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Im vergangenen Monat präsentierte der japanische Automobilhersteller, der von vielen Elektrofahrzeug-Enthusiasten als Nachzügler bei der vollständigen Elektrifizierung seiner Modellpalette betrachtet wird, einen umfassenden Plan, seinen Fokus von Verbrennungsmotoren auf Elektrofahrzeuge zu verlagern, während Hybridfahrzeuge, Plug-in-Hybride und wasserstoffbetriebene Fahrzeuge weiterhin angeboten werden.



Im Rahmen dieses Plans plant Toyota den Bau einer neuen Elektrofahrzeug-Architektur, die ab 2026 eine Reihe neuer Fahrzeuge hervorbringen soll. Dazu gehört auch ein in den USA hergestelltes SUV mit drei Sitzreihen, das 2025 in Produktion gehen soll und Batterien aus North Carolina bezieht. Die Unternehmensgruppe schätzt, dass sie nach 2028 eine fortschrittliche Solid-State-Batterie entwickeln kann, die eine Reichweite von über 1.448 km bietet. Dies wird unter anderem durch leichtere Fahrzeuge mit weniger Komponenten ermöglicht.



Die angekündigte Solid-State-Batterie von Toyota könnte einen Wendepunkt in der Elektromobilität darstellen, indem sie eine hohe Reichweite und schnelle Ladezeiten zu vermeintlich sogar niedrigeren Preisen als aktuell ermöglicht. Doch bis wir nicht tatsächlich auch hier das erste marktfähige Auto zu Gesicht bekommen oder am besten in einem Schauraum stehen sehen, freuen wir uns lieber noch nicht zu früh. Allerdings ist es dennoch spannend und toll zu sehen, dass nicht "nur" kleine Start-Ups, sondern auch der immerhin größte Automobilhersteller der Welt hier mit Hochdruck im Bereich der Forschung mitzieht.