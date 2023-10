Turner Twins: mit Elektro-Roadster nach Shanghai

Das Motto des besonderen Roadtrips lautet "Charging into the Future" (#chargingintothefuture). Uns waren die Turner Twins vorab auch kein Begriff, nun wissen wir: Die beiden Briten verbinden in ihren Abenteuern die Verbreitung von Wissen über unsere Welt mit aktuellen Technologien. Gemeinsam sind sie schon über den Atlantik gerudert, haben den Mount Elbrus erklettert und haben diverse Expeditionen zu scheinbar unerreichbaren Orten unternommen. Spannend! Wer mehr wissen will, findet hier Infos über die Turner Twins.



Offen unterwegs



Das neueste Abenteuer ist ein Trip von London nach Shanghai und hier kommen wir ins Spiel! Denn auf ihrer Route lagen auch Ziele in Österreich, darunter Salzburg und Wien. Am 21. Oktober waren sie beim Hauptsitz des Importeurs in der Bundeshauptstadt und die beiden Abenteurer standen gut gelaunt in den gleichen karierten Hemden Rede und Antwort. Es wurde eine richtige UK-Party, mit Britpop vom Vinyl-DJ, Fish & Chips vom Foodtruck und passender flüssiger Verpflegung.



Einen kleinen Eindruck könnt ihr mit unserem Video vom MG Cyberster in Wien gewinnen.



Unser Fazit vom Probesitzen: Wow, der Cyberster wird eine hochwertige, bärenstarke Fahrmaschine und darf nicht mit Spaß-Roadstern wie dem Mazda MX-5 verglichen werden. Vor Ort war das Allradmodell mit einem Elektromotor pro Achse und fast 550 PS Leistung. Nachdem das Modell erst im Oktober 2024 in den Handel kommt, sind die Daten noch nicht fix und auch die Preise wurden noch nicht kommuniziert. Ab Jänner 2024 soll der Bestellstart erfolgen, dann wissen wir mehr. Etwa 70.000 Euro sollte man für den Dualmotor-Cyberster auf jeden Fall zur Seite legen. Beim Infotainment sind uns noch ein paar chinesische Anzeigen aufgefallen und der Kofferraum ist nicht wahnsinnig groß. Aber das hätten wir uns nicht anders erwartet – also, das mit dem Kofferraum.