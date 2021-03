Umweltfreundliche Antriebe vielen zu teuer

Autokauf: Wer welches Auto nimmt

Wer über ein stark eingeschränktes Budget verfügt, kann sich eher kein nachhaltiges Fahrzeug leisten. Dem gegenüber steht die Absicht von immer mehr Ländern, Fahrzeuge mit Diesel- und Benzinmotoren zu verbieten.

Zahlen, die nachdenklich machen: Laut Automobilbarometer International von Consors Finanz wollen wegen der anhaltenden Corona-Krise weltweit 35 Prozent der Konsumenten und in Deutschland 28 Prozent weniger Geld für ihr nächstes Auto ausgeben als ursprünglich geplant. Bei den Geringverdienern sind es weltweit knapp 40 Prozent, in Deutschland sogar knapp die Hälfte (48 Prozent). Bei den Haushalten mit mittlerem Einkommen sind es weltweit 36 Prozent, in Deutschland 27 Prozent.



"Trotz staatlicher Förderung bleiben E-Autos für einen Teil der einkommensschwächeren Befragten unerschwinglich", so die Experten. So überrasche es nicht, dass 30 Prozent der Befragten mit niedrigem Einkommen weltweit beim nächsten Autokauf statt eines Elektro- oder Hybrid-Autos weiter einen Benziner und 19 Prozent einen Diesel einplanen würden.

In Deutschland ist die Bereitschaft zu alternativen Antrieben etwas höher. Hier ist für 33 Prozent der Befragten mit niedrigem Einkommen der Kauf eines Elektro- oder Hybrid-Autos eine Alternative. 24 Prozent sind noch unschlüssig, welcher Antrieb es werden soll.



Für Haushalte mit mittleren Einkommen ist ein Elektro- oder Hybridwagen schon eher eine Option. 24 Prozent weltweit beabsichtigen, einen Hybrid und jeder Sechste ein reines Elektroauto anzuschaffen. 31 Prozent bleiben beim Benziner. In Deutschland würde sich hingegen weiterhin knapp die Hälfte der Befragten mit mittlerem Einkommen für einen Benziner entscheiden, nur 18 Prozent für einen Hybrid und 14 Prozent für ein Elektroauto.



Ein völlig anderes Bild hingegen am Gebrauchtwagenmarkt: Während die Neuzulassungen 2020 weltweit in den Keller gingen, war die Zweithand-Nachfrage relativ stabil. Parallel stieg der Anteil der Hybrid- und Elektrofahrzeuge an Besitzumschreibungen laut Kraftfahrt-Bundesamt 2020 auf 2,1 Prozent an, im Februar 2021 weiter auf 2,6 Prozent. 2019 lag er gerade einmal bei 1,2 Prozent.