Wie praktisch es sein kann, über eine mitnehmbare Wallbox zu verfügen, mit der man praktisch überall laden kann, wo es Starkstrom gibt, davon konnten wir uns schon in der letzten Ausgabe von electric WOW überzeugen. Diese schon beeindruckende Flexibilität

war NRGkick aber noch nicht genug. Das Unternehmen aus der Steiermark überarbeitete sämtliche Komponenten grundlegend, wobei vor allem in die Steckereinheiten am meisten

Hirnschmalz floss, wie sich nicht nur optisch am neuen Look, sondern vor allem an den zahlreichen Funktionen der mittlerweile acht unterschiedlichen Steckeraufsätzen erkennen lässt.



Neue Funktionen

• LED in Kreisform angeordnet dienen als Statusanzeige und können Probleme während des Ladevorgangs anzeigen. Bislang erkannte man all das nur direkt auf dem Ladegerät.

• Jeder Steckeraufsatz verfügt über eine Temperaturüberwachung, um im Falle einer Überlastung den Ladevorgang abzubrechen. Das funktioniert sowohl beim Schukostecker

als auch bei einem Drehstromanschluss.

• Die so genannte Hot Unplug Protection ist eine Vorrichtung, die ein Abziehen der Steckereinheit frühzeitig erkennt und die Stromversorgung abbricht, bevor es zu einer Lichtbogenbildung kommen kann.

• Natürlich erkennt NRGkick automatisch, welcher Steckeraufsatz gerade verwendet wird und passt den dafür höchstmöglich zugelassenen Wert an Ladestrom automatisch an.

• Ebenfalls wichtig: Das neue Steckersystem hat einen Verpolungsschutz installiert, damit das Ladegerät selbst bei falsch installierten Elektroinstallationen keinen Schaden erleiden kann.



Alles in einem

Bei so viel Innovation durfte die eigentliche Ladeeinheit natürlich auch nicht unverändert

bleiben. Man beschränkte sich aber auf ein hübsches Äußeres, denn die Funktion war ohnehin nicht mehr wirklich zu verbessern: Mittels Adapter NRGkick an welche Steckdose auch immer anschließen, das andere Ende an das E-Mobil koppeln – schon startet der Ladevorgang! Dabei beschränkt man sich nicht nur auf die üblichen Starkstrom-Versionen. Auch an die klassische Camper-Steckdose wurde gedacht und da auch ein Adapter für Schukodosen inkludiert ist, muss man das Kabel, das vielen Autos beiliegt, nicht mehr zusätzlich im Kofferraum mitschleppen.



Zwei Punkte sind darüber hinaus noch besonders erwähnenswert: zum einen die Leistungsfähigkeit. Es werden alle drei Phasen des 400-Volt-Netzes genutzt und so

Ladeleistungen bis zu 22 kW ermöglicht. Und die integrierte Bluetooth- und WLAN-Schnittstelle ermöglicht eine Steuerung mittels Smartphone-App, eine Einbindung in das Heimnetzwerk und sogar eine Verbindung mit Photovoltaik-Anlagen.