VIDEOTEST: Renault Megane E-Tech EV60 Techno

VIDEOTEST: Renault Megane E-Tech EV60 Techno | 16.08.2022

VW ID.3 und Cupra Born: Nehmt euch in Acht!

Der Renault Megane E-Tech 100% electric hat zwar einen sperrigen Namen, überzeugt in unserem ausgiebigen Videotest aber dennoch mit erstaunlicher Effizienz, toller Verarbeitung, erstklassigem Infotainment und reichlich Platz. Ein paar kleine Schnitzer leistet er sich zwar, schafft es am Ende aber dennoch die etablierte Konkurrenz aus Wolfsburg und Martorell gehörig in Bedrängnis zu bringen.