VW Amerika nennt sich ab sofort Voltswagen

Kaufe ein T für ein K

Zugegeben, es klingt wie ein verfrühter Aprilscherz. Doch alle Anzeichen stehen dafür, dass es VW of America mit der Umbenennung auf Voltswagen ernst meint.

Falls Sie sich fragen – Ja, wir rätselten auch lange herum, ob wir diese Meldung nicht als Scherz abtun sollten. Immerhin rückt der 1. April ja immer näher. Doch andererseits spricht auch vieles für diese Umbenennung, die zugegebenermaßen der größte Einschnitt der Marke sein dürfte seit ihrer Gründung.



So steht auf der amerikanischen Presseseite geschrieben, dass die Umbenennung ein klares Bekenntnis zu den zukunftsweisenden Investitionen des Konzerns in die Elektromobilität dar stellt. Hm. “Wir tauschen vielleicht unser K gegen ein T aus, aber wir tauschen nicht unsere Verpflichtung aus, Autos für Menschen zu bauen, die in ihrer Klasse wegweisend sind”, sagt Scott Keogh, Oberchef von von Volkswagen, äh, Voltswagen of America. Wenn es sich also um eine Ente handeln sollte, so kommt sie zumindest von oberster Stelle. Das hätte es bei den Piechs und Winterkorns jedenfalls nicht gegeben.



Das erste Modell unter neuem Label soll übrigens der ID.4 werden, der demnächst in den USA anlaufen wird. Wir bleiben jedenfalls dran.