VW Golf GTE und Golf eHybrid ab sofort bestellbar

Die wichtigsten Zahlen zuerst: Die zweite Generation des Volkswagen Plug-in-Hybridantriebs stellt im Golf eHybrid eine Systemleistung 204 PS zur Verfügung, die elektrische Reichweite liegt bei bis zu 143 Kilometern. Der sportlichere GTE kommt auf 272 PS und eine elektrische Reichweite von bis zu 131 Kilometern. Die Leistung wird über ein eigens für die Plug-in-Hybridantriebe konzipiertes 6-Gang-DSG an die Vorderräder übertragen. Dank der Umstellung auf den neuen 1,5-Liter-Turbobenziner und einer neuen 19,7-kWh-Batterie (Vorgänger: 10,6 kWh) kommen die beiden auf der Langstrecke im Hybridmodus mit sehr hohen Gesamtreichweiten von bis zu 1.000 Kilometern aus. Geladen wird die Batterie an der Wallbox und anderen AC-Ladepunkten mit bis zu 11 kW (zuvor 3,6 kW). Darüber hinaus können der Golf eHybrid und der Golf GTE unterwegs erstmals auch an DC-Schnellladesäulen mit bis zu 50 kW6 Leistung geladen werden.



Serienmäßig finden sich im Golf GTE und im Golf eHybrid das Infotainmentsystem „Digital Cockpit Pro“ und das Navigationssystem „Discover Media“, die über das freistehende 12,9 Zoll große. Das Paket an Fahrerassistenzsystemen beinhaltet unter anderem den „Travel Assist“ für das assistierte Fahren bis 210 km/h, den Notbremsassistenten „Front Assist“, den Spurhalteassitenten „Lane Assist“ und eine Rekuperationsfunktion.

Die Preise für den Golf eHybrid starten bei 43.990 Euro, den GTE gibt es ab 47.990 Euro5.