Neben dem robusten Erscheinungsbild soll auch das Leistungsvermögen des Novizen beeindrucken. Sein Performance-Antrieb plus Softwarejustierungen pushen seine Systemleistung im Vergleich zum ID.4 GTX um 65 kW/88 PS auf 285 kW/387 PS - ein Plus von knapp 30 Prozent. Ein höhergelegtes Rallye-Fahrwerk, 18-Zoll-Offroadräder, ein geänderter Crashträger mit zusätzlichem Frontstoßfänger und um 50 Millimeter verbreiterte Kotflügel sollen der Studie laut der Wolfsburger "eine authentische Offroad-Optik" verleihen. Der Dachträger mit LED-Zusatzbeleuchtung und der komplett geschlossene Aluminium-Unterboden machen den vollelektrisch angetriebenen Allradler ebenfalls fit für Ausflüge abseits befestigter Straßen.



Das Fahrgeräusch wurde speziell für das Konzeptfahrzeug entwickelt, es wird über einen Soundgenerator im Radhaus nach außen abgegeben. Innen bietet die Studie Alcantara-Applikationen, eine modifizierte Sitzanlage und reichlich orangefarbene Elemente. Rundum nachhaltig ist der ID. Xtreme auch: Als Basis für das Konzeptfahrzeug wurden ein ausgedienter Testträger der Serienentwicklung und eine gebrauchte 82-kWh-Batterie verwendet. Ein Hinweis darauf, dass wohl auch für das Serienauto - also auch für den "normalen" ID.4 und ID.5 ein noch größerer Akku-Paket in Arbeit ist.



Wie es um die Zukunft des Xtreme selbst steht, hängt wohl vom Publikumsecho ab: „Der ID. XTREME ist von Enthusiasten bei Volkswagen für ID. Enthusiasten hier in Locarno gemacht. Wir sind gespannt, wie die Fans der Elektromobilität auf das Fahrzeug reagieren. Auf Basis des Feedbacks unserer Community werden wir entscheiden, wie es mit dem Projekt weitergeht“, sagte Silke Bagschik, Leiterin Baureihe MEB.