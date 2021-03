VW ID.3 Cabrio angedacht

Es gibt bereits ein erstes Bild

Ralf Brandstätter, CEO von Volkswagen Pkw, hat in einem Posting auf LinkedIn einen Ausblick auf ein mögliches ID.3 Cabrio gegeben. Während er darin bereits mit den Worten "Designteam von Volkswagen bereits erste Ideen skizziert hat" schon ein erstes Bild liefert, scheint die endgültige Entscheidung für oder gegen den Oben-Ohne-Stromer aber noch nicht gefallen zu sein.

Offenbar denken die Ingenieure und Designer des Unternehmens "noch darüber nach, wie man dieses attraktive Konzept in die Realität umsetzen kann." Es ist nicht klar, wie viele Modifikationen an der Fahrzeugstruktur erforderlich sein würden, um dem ID.3 das Dach abzunehmen, aber man kann davon ausgehen, dass dies definitiv keine leichte Aufgabe ist.



Begleitet wird Brandstätters Beitrag von einem Rendering, das einen Vorgeschmack darauf liefert, wie das ID.3 Cabrio aussehen könnte. So wie es aussieht, könnte der EV bei seiner Verwandlung in ein Cabrio die hinteren Türen verlieren. Ein Unterfangen, mit dem VW an sich schon Erfahrung hat. Beim T-Roc Cabrio - hier unser Test - wurde ja nichts anderes gemacht. Schon da war die Sache aber nicht mit "Dach abschneiden und Türen größer machen" erledigt: diverse Streben, ein doppelter Fondboden und seitliche Bodenschienen sorgten für die nötige Verwindungssteifigkeit, ein verstärkter Frontscheibenrahmen und ein Überschlagschutzsystem wiederum für Sicherheit. Bedeutete insgesamt 200 kg zusätzliches Gewicht.



"Ein ID.3 Cabrio? Klingt sehr reizvoll: mit offenem Verdeck die Natur genießen, mit dem sofortigen, aber leisen elektrischen Punch. Das könnte ein ganz neues, außergewöhnliches Freiheitsgefühl vermitteln", so Brandstätter in dem Posting.



Wie die Chancen stehen, dass ein solches Auto tatsächlich auf die Straße kommt, sind aber schwer abzuschätzen. Obgleich ein ID.3 Cabrio sicher ein interessanter Image-Träger wäre, wissen wir wohl alle, dass sein Verkaufspotenzial "eingeschränkt" wäre, um es nett auszudrücken. Immerhin verlangt der Markt vor allem nach SUV, aber absolut nicht nach Cabrios ... und wenn, dann vermutlich kaum nach einem elektrischen. Aber was wissen wir schon ... lassen wir uns überraschen.