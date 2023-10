VW ID.4 stehen für Mitarbeiter zur Verfügung

Autos von der Straße zu holen ist ein hehres Ziel, das nicht immer leicht zu erreichen ist. Das Aerospace Unternehmen FACC AG geht es mit Fahrgemeinschaften an und ist dabei ganz schön strikt: Fahrgemeinschaften ab vier Personen können auf die neuen elektrischen Crossover-Modelle im Fuhrpark zugreifen, um zu einem fast schon symbolischen Kostenbeitrag von rund einem Euro pro Tag mobil zu sein. Auch in der Freizeit kann das Angebot genutzt werden. Kostenloses Aufladen ist in der Firma mit Solarstrom möglich.



Durch Smart Mobility 50 Autos weniger auf der Straße



Smart Mobility Aktion nennt das FACC und das Interesse daran zeigt die Sinnhaftigkeit: Über 30 Fahrgemeinschaften haben sich bereits gebildet, 17 vollelektrische Fahrzeuge vom Typ VW ID.4 wurden im Oktober an über 70 Mitarbeiter übergeben. Weitere Modelle sind geplant.



„Wir freuen uns sehr über das große Interesse an unserer Smart Mobility Aktion – wir unterstützen damit nicht nur die Belegschaft, sondern entlasten damit auch nachhaltig den Verkehr in der Region,“ meint CEO Robert Machtlinger. „Bereits mit den nun ausgegebenen Autos sind rund 50 Autos weniger pro Tag auf der Straße unterwegs.“



Das große Ziel von FACC: Bis zum Jahr 2040 wird die gesamte Produktion des Unternehmens CO2 neutral sein. Geothermie und PV-Strom gehören ebenso dazu wie die Jobrad-Aktion vom letzten Jahr.