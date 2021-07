VW ID.8 als großer 7-Sitzer-SUV angekündigt

Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender der VAG, teilte gestern seine Rede bei der Präsentation der sogenannten New-Auto-Strategie auf LinkedIn (dort verrät er ja gern mal interessante Neuigkeiten, wie den ID.X). Versteckt auf Seite 10 findet sich dabei die Bestätigung, dass die Marke Volkswagen ein neues batteriebetriebenes Sport Utility Vehicle in Atlas-Größe auf den Markt bringen wird. Wem das nichts sagt: keine Schande. Der Atlas wird in Europa nicht verkauft und ist ein über fünf Meter langes Schlachtschiff allen voran für den US-Markt. Was damit aber klar wird: Das ID.8 getaufte Groß-SUV dürfte ein ganzes Stück größer ausfallen als der aktuell bei uns größte, erhältliche VW-SUV: der Touareg. Dieser misst nämlich "nur" knapp 4,9 Meter.



Wie dem auch sei soll der ID.8 wohl das Top-Modell der ID-Familie von VW werden. Mehr Platz dürfte nur der ID.Buzz bieten, der aber mit seiner Bus-Ausrichtung freilich keine Konkurrenz für einen "trendigen" SUV ist. Apropos ID-Familie und seine Mitglieder. Zwei davon kennen wir schon: Das erste ID-Modell war der ID.3 als neuzeitliches, emissionsfreies Golf-Äquivalent, gefolgt vom VW ID.4, der etwa die Größe des heutigen Tiguan hat. Und mit dem ID.6 hat Volkswagen nach eigenen Angaben ein Modell in der Mache, das von den Abmessungen her dem Passat entspricht.



Viel mehr erfahren wir an dieser Stelle noch nicht. Die Präsentation und Diess Wortwahl lässt aber vermuten, dass der neue ID.8 ein globales Modell werden soll; also auch zu uns kommen könnte. Sobald alle IDs am Markt sind, wird VW nach eigenen Angaben "das bisher umfangreichste EV-Produktportfolio in der Branche" haben und seinem Ziel bis 2025 der "EV-Leader" zu werden ein ganzes Stück näher gekommen sein





PS: Das oben Bild zeigt den VW ID.6