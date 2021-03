VW-Modelle mit Stecker probefahren

Volkswagen VW-Modelle mit Stecker probefahren | 19.03.2021

Elektrofahrtage voraus!

Wie sich Volkswagens "Way to Zero" anfühlt, kann man an fünf Terminen in Salzburg, Linz, Innsbruck, Klagenfurt und Wien herausfinden. Im April und Mai stehen ID.3, ID.4, e-Crafter und die neuesten Plug-in-Hybridmodelle für kostenlose Probefahrten bereit.

Elektrofahrtage voraus! Wie sich Volkswagens "Way to Zero" anfühlt, kann man an fünf Terminen in Salzburg, Linz, Innsbruck, Klagenfurt und Wien herausfinden. Im April und Mai stehen ID.3, ID.4, e-Crafter und die neuesten Plug-in-Hybridmodelle für kostenlose Probefahrten bereit. Mag. Severin Karl