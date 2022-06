Zwar soll das Serienauto, das aus dem ID. AERO entstehen wird, ein Weltauto sein – also auf allen Märkten angeboten, in denen VW aktiv ist – dass der angepeilte Kernabsatzmarkt aber nicht Europa ist, dürfte keinen überraschen. Der ist China. Just dort wurde der knapp unter fünf Meter lange Wagen auch vorgestellt. Technische Details sind dabei noch rar, einige der wichtigsten Eckpunkte hat VW aber schon verraten. So soll mit einem 77 kWh-Akku (Netto) eine Reichweite von rund 620 km nach WLTP möglich sein. Folgerichtig setzt die Limo also auf keine neue Plattform oder Technik, sondern baut wie schon ID.3, ID.4 und ID.5, aber auch der Škoda Enyaq oder Cupra Born auf den klassischen MEB-Baukasten. Dass der Aero also mehr Reichweite bietet als die erwähnten Plattformbrüder liegt "schlicht" an der aerodynamischeren Form und seinem cw-Wert von gerade einmal 0,23. Angriffe auf die Top-Liga der Stromer à la Mercedes EQS, Tesla Model S, Nio ET7 oder auch Lucid Air, die allesamt an der 1000 km-Marke kratzen, verkneift sich Wolfsburg also.



„Mit dem Showcar ID. AERO geben wir einen Ausblick auf das nächste Mitglied der ID. Familie. Ein Auto mit einem emotionalen und zugleich sehr aerodynamischen Design, einer Reichweite von mehr als 600 Kilometern, einem außergewöhnlichem Platzangebot sowie Premium-Interieur“, sagte Ralf Brandstätter, Chief Executive Officer der Marke Volkswagen Pkw.



Wenn der Wagen im zweiten Halbjahr 2023 auf den Markt kommt, wird er erst einmal in zwei Versionen (eine je Joint-Venture) in China vom Band laufen. Mithilfe der Regionalstrategie will Volkswagen in China zum führenden Anbieter nachhaltiger Fahrzeuge werden. Schon 2030 soll mindestens jedes zweite in China verkaufte Fahrzeug ein E-Fahrzeug sein. Die Produktion der europäischen Version wird sodann in Emden erfolgen und soll ebenfalls noch 2023 beginnen.