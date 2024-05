VW startet Verkauf des Passat als eHybrid

Plug-in-Hybride (PHEV) hatten in den letzten Jahren einen schweren Stand, doch mit den neuesten Generationen der Technologie – zahlreiche Hersteller rüsten gerade um – werden die extern aufladbaren Doppelherzen-Modelle immer spannender. Denn das, was von Beginn an versprochen wurde, nämlich den ganzen Alltag vollelektrisch bestreiten zu können, wird immer realistischer. Auftritt Volkswagen mit dem neuen Passat.



19,7-kWh-Batterie, 40 kW DC-Laden



Wer es noch nicht weiß: Der VW Passat ist in seiner aktuellsten Generation (B9) nur noch in der Kombiversion erhältlich. VW bemüht sich mit seinem Pressefoto (unten) zu zeigen, dass keine unschöne Stufe oder ähnliches das Einladevergnügen trübt. Früher war das (bei anderen Marken) durchaus der Fall, dass PHEV-Modelle zwar das Elektroplus an Bord hatten, aber ebenso massive Einschränkungen durch sperrige Batteriepakete. Wie es unter dem Ladeboden aussieht, wissen wir noch nicht – gut möglich, dass das Unterflurfach nicht so groß wie gewohnt ist.



Der Vergleich zu "früher" ist auch bei den Strom-Ladeleistungen essenziell. Denn während bisherige PHEV am Strom oft nur nuckelten und an öffentlichen Ladestationen damit zum Ärgernis wurden, bietet der Passat als eHybrid – wie VW die Plug-ins nennt – modernes Charging-Vergnügen. Die 19,7-kWh-Batterie lässt sich an der Wallbos mit 11 kW volllaufen, mit 40 kW DC-Laden kann man auch an Schnellladesäulen rasch wieder weiterfahren. Gerade Business-Piloten schätzen die Möglichkeit, auch auf der Autobahn etc. schnell wieder zu Strom zu kommen. Und der erwähnte vollelektrische Alltag ist mit WLTP-Werten bis 132 Kilometer tatsächlich möglich.



Der VW Passat eHybrid mit 204 PS Systemleistung (350 Nm Systemdrehmoment) ist zu Preisen ab 54.790 Euro und in den Ausstattungen „Business“, Elegance“ und „R-Line“ konfigurierbar. Die 272-PS-Version liefert ein Systemdrehmoment von 400 Nm, kommt immer in der sportlichen Modell-Linie „R-Line“ und fängt bei 64.790 Euro an.