VW verdoppelt E-Mobilitätsbonus

Bis zu 7.800 Euro für Privatkunden

Für den ID.3 gibt es ab sofort ein lukratives Finanzierungsangebot. So verdoppelt der Importeur bis Ende Juni den staatlichen E-Mobilitätsbonus.

Bei all den Förderungen muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht verrechnet. Konkret rechnet der Importeur Porsche Austria folgendermaßen: Der Anteil des Importeurs am E-Mobilitätsbonus in Höhe von 2.400 Euro brutto auf 4.800 Euro brutte verdoppelt, was in Kombination mit der staatlichen Förderung von 3.000 Euro insgesamt 7.800 Euro ergibt.



Gültig ist dieses Angebot für alle lagernden ID.3 und bei Finanzierung über die Porsche Bank und nur bis Ende Juni 2021. Selbstverständlich gilt dieses Angebot nicht nur für Privatkäufer. Auch Unternehmer können profitieren. In ihrem Fall beträgt der Gesamtbonus 6.800 Euro.