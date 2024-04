Veranstaltungstipp Fachkongress EL-MOTION

Ein angeregtes Programm mit topaktuellen Themen der Elektromobilität, dafür steht die EL-MOTION, die heuer in eine neue, größere Location zieht. In den Wiener Werkshallen an der Adresse 2. Haidequerstrasse 1-3, 1110 Wien gehen sich vor allem die elektrischen Trucks der Aussteller einfach besser aus. Daimler Trucks, Renault Trucks und Iveco reisen in dieser Sparte mit ihren Neuheiten an. Als Pkw-Partner werden Toyota und Mercedes-Benz in der Ausstellerliste geführt.



Alles rund um die Elektromobilität



Im Ausstellungsbereich zu den weiteren Bereichen der Elektromobilität finden sich dann Firmen wie Epuls, Compleo, Siemens, Keba, Verbund und auch der EMC ist vor Ort vertreten. Wir wollen hier aber keine Aufzählung liefern, der Direktlink zur Ausstellerseite hilft Interessierten weiter.



Wer die EL-MOTION kennt, weiß: Die Fachvorträge sind das Herzstück der Veranstaltung, immer gibt es 30 davon, bestückt mit erstklassigen Speakern. Auch hier reißen wir die Themen nur an: Joscha Schnell gibt an Tag 1 ein Update zur Batterieproduktion in Europa (Kapazitäten, Grundstoffe, Produktionsstätten), später stellen Samantha Eigner und Philipp Wieser von Österreichs Leitstelle Elektromobilität (OLÉ) eine neue Matchmaking-Plattform für den Hochlauf der Transformation vor. Der ÖPNV und die Elektromobilität bei Einsatzfahrzeugen zählen zu den weiteren Themen des Tages. Am Mittwoch beginnt es mit den Flotten: vom eTaxi bis zum Hertz Autoverleih. Dann geht es um Batteriereyclingsysteme mit Saubermacher, lokale Batteriespeichersysteme zur Netzentlastung mit Siemens und am Nachmittag etwa um das Thema "Selbstproduzierten Strom auch an externen Ladepunkten nutzen" (FH Wieselburg). Dies ist nur ein kleiner Ausblick, die Programmseite EL-MOTION (runterscrollen nötig!) bietet detaillierte Infos.



Im Shopbereich sind die Tickets zu erstehen, es beginnt bei 200 Euro für einen Tag, WKO-Mitglieder bekommen das Zweitagesticket günstiger. Träger der EL-MOTION sind WKÖ, BMK und ÖstB. Die Moderation auf der Bühne übernimmt Oliver Zeisberger.