Veranstaltungstipp Wiener Elektrotage

Mit jeweils mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher können die ersten beiden Wiener Elektrotage als Erfolg verbucht werden. Die Möglichkeit, sich mitten in der Stadt neue Elektroautos anzusehen, Probe zu sitzen und sogar Testfahrten absolvieren zu können, hat schnell überzeugt. Noch dazu handelt es sich bei der Veranstaltung um ein Familienevent, bei dem auch die Kleinen etwas zu tun und zu sehen haben, ganz nebenbei wird es mit den verschiedenen Gastroständen auch noch gemütlich. Ein Spaziergang im Rathauspark oder in der Innenstadt kann daran angeschlossen werden – eine runde Sache!



Autos schauen und Konzerte am schönsten Platz



Dieses Jahr kann man sich den Termin schon im Kalender vormerken: Vom 11. bis zum 15. September sollte sich Zeit finden lassen, "ein bissl Elektroauto schauen" zu gehen. Wie gewohnt zeigen nicht nur die ausstellenden Marken ihre Autos her, es gibt auch Stargäste, Talkrunden auf der Bühne, Konzerte und natürlich kommt die Beratung nicht zu kurz. Interaktive Spiele erfreuen die Kids.



Andreas Martin, Geschäftsführer der Porsche Media & Creative und Veranstalter der Wiener Elektro Tage: „Die Wiener Elektro Tage haben das klare Ziel, die Mobilitätswende weiter voranzutreiben. Die Veranstaltung ist als offene Plattform für alle Hersteller und Marken konzipiert und somit als starkes Zeichen der Branche zu sehen. Wir freuen uns bereits zum vierten Mal in Wien gastieren zu dürfen. Unser besonderer Dank gilt dieses Jahr der Burghauptmannschaft Österreich, die uns im Zuge einer Kooperation einen der schönsten Plätze der Bundeshauptstadt zur Verfügung stellt.“



Der Burghauptmannschaft Österreich ist wiederum wichtig, etwas zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit und zur Entlastung des Areals der Hofburg Wien beizutragen: „Verkehrs- und Parkthematiken, sowie die Bodenentsiegelung in der Wiener Innenstadt sind gerade im Zusammenhang mit der intensiven Nutzung des Areals der Hofburg Wien auch für uns ein aktuelles Thema. Die Symbiose von historischem Erbe und modernster Technik ist für uns dabei von grundlegender Bedeutung. Nur durch den Einsatz moderner Technologien können wir eine effiziente Verwaltung und bauliche Betreuung dieses baukulturellen Erbes auf höchstem Niveau gewährleisten“, erklärt Burghauptmann Reinhold Sahl. „Die Hofburg Wien vereint auf mehr als 30 Hektar 700 Jahre österreichische Geschichte und ist damit ein Prestigebeispiel für das baukulturelle Erbe Österreichs. Mit rund 90 Nutzerinnen und Nutzern sowie 5000 Beschäftigten und ca. 25 Millionen Besucherinnen und Besuchern pro Jahr ist diese Stadt in der Stadt ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor.“