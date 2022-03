Verkaufsstart für den Mercedes EQE

Sie sind sofort bestellbar und ab Ende April bei den Händlern: Mercedes drückt beim EQE ordentlich aufs Tempo. Zum Start bieten die Schwaben in Deutschland die Versionen EQE 350+ und den Mercedes-AMG EQE 43 4Matic an. In Österreich hingegen ist erst einmal nur der AMG zu haben.

Damit geht es preislich in Deutschland bei 70.626,50 beziehungsweise 103.827,50 Euro los. In Österreich hingegen stehen wir vor der etwas kuriosen Situation, dass der Einstiegspreis des EQS im Moment noch niedriger ist als der des EQE. Während das Strom-Flaggschiff von Mercedes nämlich bei 100.690 Euro startet, werden für den EQE in Österreich aktuell mindestens 105.240,- Euro fällig ... aber eben weil hier noch der 350er im Konfigurator fehlt.



"Die sportliche Business-Limousine EQE bietet alle wesentlichen Funktionen des EQS in etwas kompakterem Format", heißt es aus Stuttgart und Affalterbach zur Einordnung des Neuzugangs in die EQ-Modellpalette. Zu den wichtigsten Sonderausstattungen des 215 kW starken EQE zählen demnach die Hinterachslenkung - sie gehört bei der 350 kW starken AMG-Variante zum Serienumfang - sowie die Scheinwerfer-Technologie Digital Light. Die Reichweite beim 350er gibt Mercedes mit bis zu 625, beim AMG mit bis zu 533 Kilometern an. Und der Normverbrauch laut WLTP mit 15,9 bis 18,7 kWh/100 km und 19,7 bis 23,2 kWh/100 km.