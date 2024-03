Volkswagen nennt Fakten für ID.3 GTX und ID.7 GTX Tourer

Es handelt sich um eine Doppel-Weltpremiere bei Volkswagen: Das Portfolio der GTX-Modelle bekommt mit dem neuen Duo ID.3 GTX und ID.7 GTX Tourer Zuwachs. Zum individualisierten Exterieurdesign inklusive eigenen Front- und Lichtsignaturen kommen sportliche Designdetails im Interieur und starke Performanceantrieben. 2021 wurde das Kürzel GTX erstmals für die sportlichsten Modelle der vollelektrischen ID.-Baureihe verwendet. Woher der Wind weht, war von Anfang an klar: Neben GTI, GTD und GTE sollen auch künftig die Spitzenreiter schon vom Namen her herausstechen.



Jeder fünfte ID. ist ein GTX



"Heute ist bereits jeder fünfte neu zugelassene ID.4 und ID.5 in Europa ein GTX-Modell", heißt es von Volkswagen bei der Weltpremiere der beiden vollelektrischen Neulinge. Individuell angepasst wurde das Konzept nun auf den Kompaktwagen ID.3 und das BEV-Topmodell ID.7 Tourer übertragen. Beim ID.3 kommt es zudem zu einer Aufsplittung: Es gibt einen Grund-GTX (210 kW stark) und das Modell GTX Performance, das mit 240 kW Leistung richtig knackig sein soll. Mit dabei unter anderem ein neues adaptives Sport-DCC. "Der neue ID.3 GTX Performance ist für mich mit seiner spontanen und souveränen Leistungsentfaltung das elektrische Pendant zu unserer sportlichen Kompaktwagen-Ikone, dem Golf GTI Clubsport", meint "Kai Grünitz, Volkswagen Markenvorstand für die Technische Entwicklung. "Natürlich zeigen ein E-Antrieb und ein Turbobenziner jeweils einen ganz eigenen Charakter. Und doch verbindet den ID.3 GTX Performance und den Golf GTI Clubsport die gleiche faszinierende Leichtigkeit, mit der sie losstürmen.“



Den Dualmotor-Allradantrieb, der beim ID.7 GTX Tourer parallel zur Hinterachse zusätzlich auch die Vorderachse antreiben kann, kennen wir schon von den beiden bekannten Brüdern. Es handelt sich um das stärkste Modells der neuen Baureihe, die in der Normalo-Variante in Kürze erst in den Vorverkauf startet. Grünitz: „Der ID.7 GTX Tourer ebnet den Weg für eine neue Art der sportlichen Mobilität, indem er das Raumangebot eines großen Kombis mit der Leistungsentfaltung eines Sportwagens verbindet. Faszinierend ist auch hier der augenblicklich einsetzende Punch, mit dem die E-Maschinen in Sekundenbruchteilen ihr Leistungs- und Drehmomentmaximum zur Verfügung stellen.“ Das Kofferraumvolumen (maximal 1.714 Liter) ändert sich durch den zweifachen E-Motor zum Glück nicht. Mit 250 kW Leistung handelt es sich übrigens um den stärksten Kombi der VW-Geschichte!



Zu den Preisen der beiden Kracher hat sich der VW-Importeur noch nicht geäußert.