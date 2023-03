Vollelektrischer BMW 5er ab Oktober

Die Jahrespressekonferenz 2023 der BMW Group hatte es in sich und einen Clou wollen wir gleich vorwegnehmen: Vollelektrifizierung und M Performance schließen sich weiterhin nicht aus!



Aber der Reihe nach



Es kommt also ein neuer BMW 5er, "wenige Monate" dauert es noch, heißt es. Mehr Dynamik und höheren Komfort soll er bieten. Also das, was man sich als Autohersteller eigentlich bei jedem neuen Modell auf die Fahnen heftet. Die digital immer verwöhnteren Kunden freuen sich auf die Ankündigung des BMW Operating System 8.5 mit Curved Display und innovativen digitalen Diensten.



Dazu kommt "Diversity". Nein, diesmal geht es nicht um die Vielfalt der Menschen, die bei BMW arbeiten, wir sprechen von der breiten Palette an Antrieben. "Dank der flexiblen Antriebsarchitektur kann die neue BMW 5er Limousine sowohl mit einem vollelektrischen Antrieb als auch als Plug-in-Hybrid-Modell sowie mit hocheffizienten Otto- und Dieselmotoren einschließlich 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie angeboten werden" – so schallt es aus München. Oliver Zipse stellte in seiner Rede klar, dass ein Elektro-5er auf jeden Fall Spaß machen kann: "Der vollelektrische BMW i4 M50 zeigt, wie perfekt BMW Dynamik und Elektromobilität miteinander vereint“, so der Vorsitzende des Vorstands der BMW AG. „Er war 2022 das weltweit meistverkaufte BMW M Automobil. Auch die neue BMW 5er Limousine bringen wir als rein elektrisches Performance Modell der BMW M GmbH auf den Markt.



Erster iTouring, aber nicht erster E-Kombi



Dass es sich bei dem ebenso bestätigten i5 Touring um das "einzige vollelektrische Angebot im Kombi-Segment" handeln wird, wissen von electric WOW informierte Menschen zu verneinen. Unser

Test des MG5 (in unserem eigenen Familienautos-Channel) erteilt der BMW-PR eine kleine Rüge. „Der BMW 5er Touring ist speziell in Europa sehr beliebt. Ab Frühjahr 2024 gibt es ihn auch vollelektrisch. Damit besitzen wir ein echtes Alleinstellungsmerkmal in diesem Segment.“ Na bitte, Herr Zipse, wenn man es ausformuliert, stimmt es ja eh.



Für die Produktion des neuen 5er ist das Werk in Dingolfing zuständig. Fun Fact: Pünktlich zum Start der Produktion wird das 50-jährige Bestehen der Fertigung von BMW-Modellen vor Ort gefeiert. Als Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion werden Elektromotoren und Hochvoltbatterien für den i5 direkt vor Ort produziert.



Markteinführung: geplant ab Oktober 2023.